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清明掃墓離奇車禍？撞壞別人祖墳翻車「4輪朝天」 駕駛卻不見人影
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新北市五股區孝義路第一公墓上午發生離奇車禍，掃墓民眾發現1輛休旅車翻覆在墳墓旁4輪朝天，警方和消防隊獲報趕抵卻沒發現駕駛人，還有人聲稱看見有人身上飄著酒味從小路逃跑，員警則在車內找到啤酒空罐，已嘗試通知車主說明。
據了解，公墓附近山上道路都很窄小，上午8時許有掃墓民眾向110報案指稱1輛紅色休旅車翻覆，執行清明交通崗的警力和墓區防火守望的消防隊員趕抵，卻沒發現駕駛人，而旁邊的墳墓邊牆被撞壞。
圍觀民眾議論紛紛，沒人看見車禍過程，但有人聲稱看到陌生男子身上飄著酒味從小路逃跑。員警稍後在車內找到空的台啤鋁罐，懷疑是酒駕肇事逃逸，查出車籍登記在五股地區，上午10時許先安排拖吊車排除現場，並嘗試通知車主到案說明。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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