快訊

花蓮山區救出逾百人 仍有705人受困15人失聯

剴剴到保母家第一天「嚇一跳」 家屬友人：很後悔沒早點發現

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

男童剴剴疑被兒盟轉介的保母虐死案，家屬的林姓友人昨天在臉書PO出剴剴轉介至涉嫌人劉姓保母家中的影片，原本剴剴似在開心玩球，他表示，影片最後剴剴似乎嚇一跳，「很多事情真的都有跡可循，回頭看各項資料，真的很後悔為何沒有早點發現問題」。

林姓網友表示，昨天是兒童節，通常都是小朋友最期待的節日。他PO出剴剴2023年9月1日第一天轉出至劉保母家中的影片，「這也是我們唯一能看到剴剴在世最後的影片，我很不理解為何影片最後他會嚇一跳？」

這支26秒的影片，可見男童在拍打氣球，卻不時瞄拍攝者，影片最後望向拍攝者時笑容消失。

林姓網友表示，剴剴已經可以自行走路很穩的了，「還在周保母這邊的時候，玩溜滑梯從來沒有趴那個樣子的」。很多事情真的都有跡可循，回頭看各項資料，真的很後悔為何沒有早點發現問題，「很可惜這世界沒有後悔藥可以吃」。

網友表示，「最後一秒好像有一點驚恐的眼神」、「好像有一點在看臉色玩」、「真的有種觀察大人臉色的感覺」、「最後一秒閃過害怕的感覺不知道為什麼」、「影片中的剴剴跟最後在公園根本判若兩人」、「看得出剴剴是個情緒很穩定的孩子，第一天到陌生的環境竟不會哭鬧」、「眼神像害怕做錯事被打，玩球後會一直在看惡保姆反應，手很焦慮的抓衣角」、「趴著溜滑梯，應該是餓到沒有力氣溜了，正常不到兩歲的孩子，應該都是坐著溜滑梯」。

林姓網友PO出剴剴2023年9月1日第一天轉出至劉保母家中的影片，他表示，「這也是我們唯一能看到剴剴在世最後的影片，我很不理解為何影片最後他會嚇一跳」。圖／取自林姓網友臉書
林姓網友PO出剴剴2023年9月1日第一天轉出至劉保母家中的影片，他表示，「這也是我們唯一能看到剴剴在世最後的影片，我很不理解為何影片最後他會嚇一跳」。圖／取自林姓網友臉書
林姓網友PO出剴剴2023年9月1日第一天轉出至劉保母家中的影片，可見影片最後男童表情笑容消失。圖／取自林姓網友臉書
林姓網友PO出剴剴2023年9月1日第一天轉出至劉保母家中的影片，可見影片最後男童表情笑容消失。圖／取自林姓網友臉書

保母 影片

延伸閱讀

虐童案掀議論…保母品質不一釀亂象 民團：居托中心無法有效「排毒」

提升服務品質 民團籲讓居托中心回歸訪視專業

美女主播差點遇上虐童惡保母 想到面試嚇到頭皮發麻

剴剴案家屬友人提出6疑點 批社工疑阻前保母收養

相關新聞

東華大學惡火 20年研究心血付一炬 重建要20億

花蓮強震引發東華大學理工學院一館大火，延燒廿一小時至昨天凌晨才撲滅。校方表示，檢驗空氣品質沒有汙染，但化學系廿多年來的實...

防災專家：學校輕忽災害管理

東華大學理工一館在這次強震中疑因化學品翻倒引發火警，實驗室付之一炬。防災專家單信瑜認為，關鍵在於大學端對災害管理相當輕忽...

爬上屋頂踩破採光罩致2死 台中神岡2名男子酒後傳墜樓身亡

台中市神岡區4日晚上傳出2名男子疑似從屋頂墜落死亡，警方調查初步研判，二名疑似越南籍男子酒後爬上屋頂，不慎墜樓，送醫急救...

剴剴到保母家第一天「嚇一跳」 家屬友人：很後悔沒早點發現

男童剴剴疑被兒盟轉介的保母虐死案，家屬的林姓友人昨天在臉書PO出剴剴轉介至涉嫌人劉姓保母家中的影片，原本剴剴似在開心玩球...

網路詐騙升級AI深偽科技假冒親友 高雄警揪網紅教反詐

高雄市警察局湖內分局結合擁有1.6萬粉絲的高雄在地美食旅遊網紅「淇淇」，拍攝台語反詐騙影片，宣導市民們識詐、防詐的技巧 ...

影／少年突跨分隔島穿越馬路 騎士煞車不及撞上驚險畫面曝

新北市陳姓男子今天中午騎機車，行經汐止區新台五路二段時，朱姓少年突然穿越道路，陳男見狀煞車不及直接撞上，2人當場噴飛倒地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。