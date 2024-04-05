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爬上屋頂踩破採光罩致2死 台中神岡2名男子酒後傳墜樓身亡
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台中市神岡區4日晚上傳出2名男子疑似從屋頂墜落死亡，警方調查初步研判，二名疑似越南籍男子酒後爬上屋頂，不慎墜樓，送醫急救不治，原因和身分待檢警查明。
豐原分局4日晚上8時38分通報，神岡區中山路一處工廠有2名男子墜樓，派員前往查訪，該處有數名越南籍移工聚會飲酒，期間發現外面有巨大聲響，出外查看，發現2名疑似越南籍男子(身分確認中)倒臥在地。
警方經勘查現場後發現，2男疑似酒醉後爬上屋頂，不慎踩破採光罩後墜樓，經分別送往豐原及清泉醫院救治後宣告死亡，死因是頭部外傷，將查明身分確認後報請台中地檢署檢察官刑事相驗。
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