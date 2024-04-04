影／少年突跨分隔島穿越馬路 騎士煞車不及撞上驚險畫面曝

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新北市陳姓男子今天中午騎機車，行經汐止區新台五路二段時，朱姓少年突然穿越道路，陳男見狀煞車不及直接撞上，2人當場噴飛倒地。救護人員趕抵發現陳男頭部重創、意識不清；朱姓少年則是右腿骨折、身上多處擦挫傷、頭部也有外傷，救護人員將2人送醫急救。車禍原因及肇責由警方調查。