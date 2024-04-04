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影／少年突跨分隔島穿越馬路 騎士煞車不及撞上驚險畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

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新北市陳姓男子今天中午騎機車，行經汐止區新台五路二段時，朱姓少年突然穿越道路，陳男見狀煞車不及直接撞上，2人當場噴飛倒地。救護人員趕抵發現陳男頭部重創、意識不清；朱姓少年則是右腿骨折、身上多處擦挫傷、頭部也有外傷，救護人員將2人送醫急救。車禍原因及肇責由警方調查。

據了解，27歲的陳男騎車行經新台五路二段內側車道往台北方向時，16歲朱姓少年突然從中央分隔島出現，欲穿越道路當場被陳男撞上，2人連人帶車滑行到路旁。救護人員到場後將陳男送往汐止國泰醫院急救，朱姓少年則送往內湖三軍總醫院就醫。汐止警方到場後進行採證測繪，並將調閱監視器畫面已釐清車禍肇責原因。

陳男騎乘的機車車頭毀損。記者黃子騰／翻攝
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陳姓騎士撞上朱姓少年過程全被後方駕駛行車紀錄器拍下。圖／擷取自網路社群黑色豪門企業
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汐止警方到場採證釐清車禍發生原因。記者黃子騰／翻攝
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汐止 車禍

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