聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／少年突跨分隔島穿越馬路 騎士煞車不及撞上驚險畫面曝
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
新北市陳姓男子今天中午騎機車，行經汐止區新台五路二段時，朱姓少年突然穿越道路，陳男見狀煞車不及直接撞上，2人當場噴飛倒地。救護人員趕抵發現陳男頭部重創、意識不清；朱姓少年則是右腿骨折、身上多處擦挫傷、頭部也有外傷，救護人員將2人送醫急救。車禍原因及肇責由警方調查。
據了解，27歲的陳男騎車行經新台五路二段內側車道往台北方向時，16歲朱姓少年突然從中央分隔島出現，欲穿越道路當場被陳男撞上，2人連人帶車滑行到路旁。救護人員到場後將陳男送往汐止國泰醫院急救，朱姓少年則送往內湖三軍總醫院就醫。汐止警方到場後進行採證測繪，並將調閱監視器畫面已釐清車禍肇責原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言