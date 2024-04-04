清明掃墓火警頻傳 高雄今傳10起墓園火警

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清明節掃墓季節，儘管消防單位頻宣傳掃墓防火防災，甚至有區公所與消防隊聯手倡議「祭祖掃墓不用火」，不過，今天清明節連假首日，至下午2時，高雄市仍傳出10處墓園或山林火災。

高雄市消防局表示，每年的3月至4月是清明掃墓季節，往年發生墓地雜草火災，主要原因都是焚燒雜草、紙錢、燃放鞭炮或亂丟菸蒂，大多數都是用火不慎導致火災墓園，不但造成祖先墓地毀損，也可能危害其他掃墓民眾的安全。

由於去年清明節前後，高雄山區曾一再發生山林火警，其中內門區山林火災連燒6天，消防局被迫動員鬧區消防分隊到山區日夜支援滅山火，令消防分隊疲於奔命，今年清明節來臨前，高雄市消防局頻宣傳掃墓防火觀念，旗山區公所還結合消防分隊，倡議「祭祖掃墓不用火」觀念，並備小水袋供民眾帶去掃墓，撲滅燒紙錢餘燼。

今天清明節連假首日，據高雄市消防局統計，自3月21日到4月4日下午2時，已發生28起墓園或山林野草火警，光今天到下午2時，甲仙、六龜、橋頭、林園、大寮、燕巢、大樹、茂林等地，就發生10起墓園或野草火警。