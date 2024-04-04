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高雄男網路交友引賊入室 男網友記下開鎖密碼偷他12萬
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高雄涂姓男子透過網路交友，曾將楊姓男網友帶回家，隔天工作回家卻發現失竊12萬元。警方追查發現，楊男記下涂家大門開鎖密碼，趁涂外出工作，涉嫌偷進屋偷錢，令涂直呼「引狼入室」。
35歲的涂姓男子4月2日向高雄市警鳳山警分局報案，說他凌晨工作回家，發現失竊12萬元，因這筆錢是公司貨款，他急得像鍋上螞蟻。
警方勘查涂家門窗沒破壞痕跡，但涂家大門是電子密碼鎖，懷疑有人知道他家開鎖密碼，應是熟人進屋。警方調相關閱監視器，發現4月2日凌晨，1名男子騎機車到涂家附近停車換裝，穿套頭帽衣走到涂家，不久離去。
警方過濾人車，查出楊姓男子（29歲）涉案，昨天通知楊到案說明，並找來涂姓男子，涂才驚覺竟然是曾和他回家的網友，原來楊趁他開門時記下開鎖密碼，再趁凌晨涂外出工作，返回涂家行竊，令涂直呼「引狼入室」。全案依竊盜罪嫌移送法辦。
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