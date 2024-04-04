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強化水域救援龍洞挑15菁英 基隆消防局成立潛水救援隊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

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基隆市消防局為提升水域救援能力，近日在龍洞灣海洋公園舉辦潛水人員的入訓選拔，挑出15位平時在各分隊的潛水菁英，成立潛水救援隊，要通過「弓身下潛、海面競速浮游、踩水及閉氣耐力測試等項目，要有過人的體能，還需要具備有優秀的游泳技巧，之後並有進一步的潛水訓練，未來可應付艱難的水域救援挑戰。

基隆市消防局獲得海委會補助經費，2日在龍洞灣海洋公園舉辦潛水人員的入訓選拔訓練活動，報名的有22位各分隊對潛水有興趣且充滿熱情的熱血消防員，希望透過一系列挑戰，爭取加入潛水隊伍。

這次訓練聘請ADS（Association of Diving School）國際潛水4星教練尹德成擔任潛水總教練，有「弓身下潛、海面競速浮游、踩水及閉氣耐力測試」等訓練項目，要通過這些挑戰項目，不僅要有過人的體能，還需要具備有優秀的游泳技巧方能勝任。

搶救科長蘇元鏞具有潛水證照，從事潛水隊資歷達17年以上，全程參與訓練工作，一同鼓勵消防人員。他說，透過這次的潛水訓練，期望教練團可以篩選出15位水性較佳的優秀消防員，參加進一步的潛水訓練，提升基隆市潛水救援隊的整體實力，更有效的應對水域救援挑戰。

消防局長游家懿表示，水域救援任務具有高度的專業性和挑戰性，因此嚴格挑選出具有優異水性和體能的消聚隊員，為基隆的水域安全保障注入新血。

強化水域救援龍洞挑15菁英，基隆消防局成立潛水救援隊。圖／消防局提供
強化水域救援龍洞挑15菁英，基隆消防局成立潛水救援隊。圖／消防局提供
為強化水域救援能量，基隆消防局成立潛水救援隊。圖／基隆消防局提供
為強化水域救援能量，基隆消防局成立潛水救援隊。圖／基隆消防局提供
為強化水域救援能量，基隆消防局成立潛水救援隊。圖／基隆消防局提供
為強化水域救援能量，基隆消防局成立潛水救援隊。圖／基隆消防局提供
為強化水域救援，基隆消防局成立潛水救援隊。圖／基隆消防局提供
為強化水域救援，基隆消防局成立潛水救援隊。圖／基隆消防局提供

基隆 教練 海洋公園

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