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影／畫面曝光！北市女騎車遭公車撞車尾 人車倒地差點被輾過

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

7旬黃姓婦人昨天晚上騎車行經北市萬華區西園路，不慎遭後方公車擦撞，瞬間人車倒地，所幸公車駕駛反應快，緊急煞車才沒有輾過，警方趕抵，協助受傷的黃婦送醫，並調閱監視器畫面釐清肇事責任。

警方昨天晚上7點18分獲報，西園路一段與和平西路三段口有車禍，趕抵發現是公車擦撞機車，公車駕駛王姓男子（26歲）直行時，右前車頭跟同方向黃姓婦人（70歲）的機車左後車尾碰撞，騎士重心不穩人車倒地。警方確認婦人沒有生命危險，惟身體多處擦挫傷協助送台大醫院救治。

警方調閱路口監視器畫面，發現確實是公車擦撞機車導致，所幸公車當時車速不快，又碰撞時緊急煞車，才有沒造成進一步傷亡；詳細釐清肇事責任待後續釐清。

台北市萬華區昨天晚上發生公車撞機車意外，所幸騎士僅擦挫傷。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區昨天晚上發生公車撞機車意外，所幸騎士僅擦挫傷。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區昨天晚上發生公車撞機車意外，所幸騎士僅擦挫傷。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區昨天晚上發生公車撞機車意外，所幸騎士僅擦挫傷。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區昨天晚上發生公車撞機車意外，所幸騎士僅擦挫傷。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區昨天晚上發生公車撞機車意外，所幸騎士僅擦挫傷。記者翁至成／翻攝

公車 監視器 車禍

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