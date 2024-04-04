影／畫面曝光！北市女騎車遭公車撞車尾 人車倒地差點被輾過

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7旬黃姓婦人昨天晚上騎車行經北市萬華區西園路，不慎遭後方公車擦撞，瞬間人車倒地，所幸公車駕駛反應快，緊急煞車才沒有輾過，警方趕抵，協助受傷的黃婦送醫，並調閱監視器畫面釐清肇事責任。

警方昨天晚上7點18分獲報，西園路一段與和平西路三段口有車禍，趕抵發現是公車擦撞機車，公車駕駛王姓男子（26歲）直行時，右前車頭跟同方向黃姓婦人（70歲）的機車左後車尾碰撞，騎士重心不穩人車倒地。警方確認婦人沒有生命危險，惟身體多處擦挫傷協助送台大醫院救治。