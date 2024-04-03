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高雄前鎮漁港路大型車禍 大貨車不明原因追撞3車
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高雄市前鎮區漁港路今天下午傳出車禍，至少4輛貨車、貨櫃車與轎車追撞車禍，有1輛貨車翻覆，司機受困，確實肇事原因，警方正查證中。
據了解，今天下午2時54分，消防局據報前鎮區漁港路與和祥街口發生大型車車禍，派員搶救。
初步了解，大貨車行駛中不明原因撞擊前方3輛轎車，並有1輛機車騎士跳車閃避未直接擦撞，大貨車撞斷2座燈桿，再撞擊路邊停車。
其中1輛貨車翻覆，司機受困，經救出後，送往阮綜合醫院急救，還有4輛轎車遭追撞或擦撞，路邊電桿也被撞倒。確實肇事原因由警方調查中。
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