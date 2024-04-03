快訊

大漢技術學院突襲式宣布停辦 教團籲教育部解散董事會

花蓮強震天王星大樓受困者是「花蓮女中老師」 屋內救難畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄前鎮漁港路大型車禍 大貨車不明原因追撞3車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

高雄市前鎮區漁港路今天下午傳出車禍，至少4輛貨車、貨櫃車與轎車追撞車禍，有1輛貨車翻覆，司機受困，確實肇事原因，警方正查證中。

高雄前鎮漁港路發生多輛汽車車禍，警方查肇事原因中。圖／讀者提供
高雄前鎮漁港路發生多輛汽車車禍，警方查肇事原因中。圖／讀者提供

據了解，今天下午2時54分，消防局據報前鎮區漁港路與和祥街口發生大型車車禍，派員搶救。

初步了解，大貨車行駛中不明原因撞擊前方3輛轎車，並有1輛機車騎士跳車閃避未直接擦撞，大貨車撞斷2座燈桿，再撞擊路邊停車。

其中1輛貨車翻覆，司機受困，經救出後，送往阮綜合醫院急救，還有4輛轎車遭追撞或擦撞，路邊電桿也被撞倒。確實肇事原因由警方調查中。

高雄前鎮漁港路發生多輛汽車車禍，警方查肇事原因中。圖／讀者提供
高雄前鎮漁港路發生多輛汽車車禍，警方查肇事原因中。圖／讀者提供
高雄前鎮漁港路發生多輛汽車車禍，警方查肇事原因中。圖／讀者提供
高雄前鎮漁港路發生多輛汽車車禍，警方查肇事原因中。圖／讀者提供
高雄前鎮漁港路發生多輛汽車車禍，警方查肇事原因中。圖／讀者提供
高雄前鎮漁港路發生多輛汽車車禍，警方查肇事原因中。圖／讀者提供

車禍 高雄市

延伸閱讀

前鎮廢棄市場遭拆！攤商控未獲補償金 議員籲市府出面

高雄人久等了！「31冰淇淋」重回南台灣 開幕推31元加量升級 再送限量「袖珍冰淇淋吊飾」鐵粉必收

高雄路面多顛簸？兩杯星巴克見端倪 台中人不忍「比慘」：早跳車了

名勝世界郵輪重返高雄 暑期出遊日本母港航次熱賣中

相關新聞

火舌竄出濃煙駭人！東華大學實驗室火警爆炸 自早上8點延燒至今

國立東華大學理工一館驚傳火警，起火位置疑似是4樓實驗室，現場傳出爆炸聲，消防人員趕往現場，因1、2、3樓存放禁水性物質，...

影／高雄前鎮大貨車失控撞賓士 波及10車、路邊燈桿釀4傷

高雄市前鎮區漁港路今天下午發生多輛車車禍，大貨車司機陳姓男子在路口撞上1輛轎車後失控，連撞行駛中的小貨車及轎車，衝撞路邊...

影／疑花蓮強震所致...東華大學實驗室爆炸悶燒近整日 1原因消防搶救困難

花蓮今天上午7時58分左右發生7.2級地震，國立東華大學理工一館4樓實驗室事發不久後也傳火警，因館內存有禁水性物質，搶救...

高雄前鎮漁港路大型車禍 大貨車不明原因追撞3車

高雄市前鎮區漁港路今天下午傳出車禍，至少4輛貨車、貨櫃車與轎車追撞車禍，有1輛貨車翻覆，司機受困，確實肇事原因，警方正查...

包裹寄廢棄沙發、水塔成斷點 白牌車司機賺外快幫詐騙下場慘

檢警去年7月間發現，詐騙集團成員以高額代價委託白牌車司機超商領取被害人所寄內含金融卡包裹，送貨至指定鄉間道路旁廢棄沙發或...

影／台中連鎖火鍋「整鍋蟲」倒胃口！食安處稽查有蟑螂

台中南屯某連鎖火鍋文心店昨傳出有食客上月底在店內用餐，驚見「火鍋裡都是蟲！」已完全沒食欲，憤而PO網。業者表示，店內選用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。