人妻慘遭剃光頭…逼全裸踩玻璃碎兼狂毆 躁夫狡辯︰扮演電影角色

示意圖／ingimage 如果飽受家暴，記得要向外界求助，切勿隱忍！台中1名男子十多年來經常向妻子又打又罵，家暴問題愈趨嚴重，有一天見到妻子出門上班時竟感到不滿，拿出電動剃頭刀剃掉妻子頭髮及眉毛，甚至打碎化妝鏡，命令妻子光腳踩玻璃及脫光所有衣服，任由他拳打腳踢。可憐人妻踩在玻璃碎哀求丈夫收手，事後滿身是傷，成功申請家暴令，分居1年後要求離婚。人夫經診斷後證實患有妄想症及躁鬱症，在庭上辯稱當時和妻子進行角色扮演，參考美國女演員狄美‧摩亞（Demi Moore）的1997年電影《伴我雄心》（G.I. Jane），所以才剃光妻子頭髮，但法官認為雙方關係已經破裂，判准許離婚。

人妻在庭上表示，和丈夫結婚十多年，丈夫為人易怒多疑，只要認為她犯錯，就會大發雷霆，以「人渣」、「豬狗不如」等極度侮辱字詞作出喝罵，甚至出手毆妻，情況近年越來越過份，由於丈夫懷疑鄰居想謀財害命，另一方面又覺得國安人員會上門，所以封了住所一至三樓門窗，同時命令她不得出門，連晚上開燈都不許。人妻長期受到丈夫折磨，失去反抗能力，這次同樣驚到不敢反抗，以為隱忍數天就能外出。

直至2022年11月21日，人妻必須上班，於是打算出門，但丈夫隨即暴怒，出動電動剃頭刀剃掉妻子頭髮和眉毛，更讚妻子「這樣就不必照鏡子了，也不必擔心有白頭髮，而且很好看」。但見妻子露出不悅神情，丈夫即變得激動起來，抓起梳妝台鏡子扔落地下，繼而命令妻子脫光衣服，然後狂毆她的臉部，妻子哀求切勿打臉，丈夫則「接納要求」轉為毆打身體，妻子雙腳踩在玻璃碎上大聲呼叫，丈夫強勒她的頸，直到她不再叫喊才肯鬆手。

人妻事後滿身傷痕，申請家暴令分居1年，至近日申請離婚；至於丈夫經診斷後證實有妄想症及躁鬱症，一度被強制住院。丈夫在庭上聲稱案發時和妻子飲酒，夫妻扮演電影《伴我雄心》（G.I. Jane），其間「我把她剃光頭，她就突然要跳樓，我就去窗戶勾她脖子」。丈夫又指被國安局用長鏡頭影相存證，甚至稱只要法官安排夫妻見面，他就會同意離婚。

法官查閱驗傷診斷書、法院發出的暫時保護令等證據後認為，涉案人妻的確受到家暴，喪失維持婚姻的希望，雙方沒有修復婚姻關係的具體行為，裁定離婚申請生效，但案件可以上訴。

《伴我雄心》講述女演員狄美‧摩亞（Demi Moore）飾演的角色加入海軍，捱過艱辛訓練，當年贏盡票房和口碑，內容與家暴無關。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》