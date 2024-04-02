影／邊跑邊扔背包減重還是逃不過 土城警追百公尺逮車手

新北市土城區54歲黃姓男子日前在網路上看到股票投資廣告，陸續交付728萬元開始投資。黃男見帳戶上已有獲利欲領出時卻遭對方以各種理由不斷推拖，並要求交付60萬保證金才能領出，黃男才驚覺遭詐報警。土城警方獲報後要黃男假意配合面交並前往埋伏，當場逮捕出面取款的27歲鄧姓車手，詢後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，54歲黃姓男子日前瀏覽臉書時發現股票投資廣告，被廣告上標榜高獲利吸引一時心動點擊連結加入群組，並依對方指示下載投資APP，陸續面交728萬元開始投資。黃男見帳戶上已有獲利欲出金時，對方卻以各種理由不斷推拖，並表示只要再交付60萬保證金便可出金，黃男此時才知遭詐立即報警。

土城分局土城派出所上周一獲報後，立即請黃男假意配合，與對方相約在土城區中央路面交，土城所長林俊瑋、副所長吳佳馨、警員王凱正、林豐廷、王學逸、曹哲瑋及黃瀚緯穿著便衣前往現場埋伏。不久後一名男子出現與黃男交談並往一旁巷內走，警方見狀跟上時該男子卻突然拔腿狂奔，逃逸過程中還將背包丟上一旁屋簷想減輕重量，但逃不到一百公尺就被警方壓制逮捕。