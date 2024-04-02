兌幣機Ａ走小朋友30元 貪心夫妻侵占下場花83倍金額彌補

新竹胡姓男子去年與妻子到市區大魯閣湳雅廣場地下一樓消費，行經遊樂區時，看見一名家長帶著兩名幼兒持100元鈔票所兌換的10元硬幣，還有3枚於兌幣口並未取出，胡竟萌生歹念，將其取出占為己有，該名家長見狀，連忙上前討還硬幣，但胡僅願意返還一枚10元硬幣就轉身離去，胡妻也在一旁幫腔罵髒話；新竹地院審理終結，胡被依成年人故意對兒童犯侵占離本人持有物罪處罰金500元，胡妻則以2000元與對方和解；這相當於兩人侵占30元金額的83倍。

法官審理時，胡男否認犯行，辯稱他僅看到1枚10元硬幣在兌幣機內，並沒有看到另外的20元，當時他拿取10元硬幣是要拿去服務台，並沒有要侵占的意思及行為。

擔任證人的大魯閣擔任客服中心人員指出，因為客服中心就在扭蛋機附近，她就看到該名家長的小孩拿100元跑到兌幣機換錢，後面一對夫妻沒有投錢就直接拿兌幣機的錢，當時小朋友都還在旁邊拿錢，大的在算錢，小的就去投棒棒糖機，情侶的女生就微蹲伸手去拿錢，是她看到趕緊告訴該名家長過去制止，要胡還錢，胡本來還不想還，等該名家長再次要求且現場還有其他路人，胡才願意還10元。

法官指出，縱使胡男有將1枚10元硬幣歸還家長，但這僅是犯後行為，不影響胡犯下侵占罪的事實，因此，胡的供詞屬於事後卸責之詞，不足採信。