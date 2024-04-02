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嘉縣翁自稱法師涉猥褻女信徒 檢起訴盼從重量刑

中央社／ 嘉義市2日電

嘉義縣開設神壇、自稱法師的7旬張姓老翁，假借神明旨意，被控去年11月間，誆稱女信徒染上病毒需驅除，帶至汽車旅館強制猥褻，嘉檢偵結起訴，因犯行惡劣，建請從重量刑。

嘉義地檢署起訴書指出，張姓老翁在溪口鄉開設私人神壇，並假借神明旨意，對外宣稱有醫療、修行及加持等能力，去年11月初，對1名女信徒誆稱其身體染上病毒，需神佛加持，才可順利平安，若不趕快處理病兆會更嚴重，讓女信徒內心惶恐。

檢方表示，老翁於去年11月中旬，將女信徒帶往嘉義市某汽車旅館房間內，要求脫掉身上衣物，老翁以手沾水，假稱要作法，而在女信徒胸部等私密處加以撫摸，後經女信徒拒絕，老翁仍持續假稱作法，過程長達10餘分鐘。

起訴書表示，事後，老翁一直透過Line告知女信徒「這是神明旨意，在對女信徒進行指示」；這名女信徒將過程告知友人，友人則陪同向嘉義市警方報案，警訊後，函送嘉義地檢署偵辦。

檢方指出，老翁到案坦承以手沾水撫摸女信徒的胸部等私密處，並辯稱是在幫忙作法，但老翁行為已涉及強制猥褻罪嫌。

檢方認為自稱法師的老翁利用人性對宗教信仰、疾病未知的脆弱心理，而對女信徒進行猥褻行為，犯行惡劣，更加造成女信徒心理強烈創傷，因此，除依法起訴外，建請從重量刑。

嘉義 猥褻 神明

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