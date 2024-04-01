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捐款188元做公益？小心假公益之名遭騙取個資

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導

點開社群平台，不時跳出捐款送愛心禮物、抽獎等訊息，只要匯款188元至指定社福團體，就能發揮愛心助弱勢。小心這是詐騙！不少公益團體紛紛呼籲民眾，詐騙集團於IG、FB、Line發起抽獎、占卜、送樂高等活動，雖然金額並不高，民眾可能也因為「小額」而不追究，但已經影響公益組織募款。

瑞智社會福利基金會副執行長陸怡表示，基金會近期陸續收到詐騙集團捐款，包括近百筆188元的匯款，還有額度200到688元不等，「不勝其煩」。瑞智與「台灣公益團體自律聯盟」其他夥伴聯繫，已知近期有許多利用公益名目，推廣代購或推銷商品的網路廣告，冒用社福機構的名義（帳號），騙取匯款者姓名、電話、地址、帳號等個資，進行詐騙或其他犯罪行為。

陸怡提醒，詐騙集團濫用民眾支持關心失智老人，捐贈188元做愛心，其手法先讓民眾匯款到假帳號，詐騙集團另轉帳捐款給公益團體；民眾匯款後才打電話詢問本會，雖然有收到這筆費用，但詐騙集團會另電洽聯繫騙取受害者的個資。

瑞智社會福利基金會雖然已在官網張貼提醒，但這儼然已成為另一種詐騙新招，包括兒福聯盟、關愛之家、伊甸基金會、台灣認知功能促進協會等，都被造假冒用。

為何都是188元？陸怡認為，這是詐騙集團自訂的「好運金額」，小額讓民眾失去戒心，有些會註明是單位合作捐款抽獎活動，民眾因此受騙上當。另外，陸怡提到，去年底開始，基金會收到許多1元、5元、10元的小額捐款，同仁每天要準備開立上百封收據，卻未有人來索取，目的可能是測試帳戶是否可以使用、是否為「警示帳戶」。

台灣公益團體自律聯盟表示，公益組織募款已經不容易，又被詐騙集團利用。聯盟除了呼籲捐款人小心，另不定期舉辦資安、個資保護訓練，並透過立院管道協調刑事局、金融端預防數位詐騙。

民眾注意詐騙手法，勿遭詐騙集團濫用愛心。圖╱陸怡提供
民眾注意詐騙手法，勿遭詐騙集團濫用愛心。圖╱陸怡提供

捐款 詐騙集團

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