狂前後喬角度…桃園男開車「擠進騎樓」撞機車逃逸 路人看傻

近期有民眾在網路PO出一段畫面，一輛灰色BMW轎車自桃園火車站商圈的停車場駛出，不知為何竟直接轉彎「擠進騎樓」，過程中還不斷倒退、向前，來回喬角度，讓附近來往的民眾全看傻，隨後撞倒一輛機車後逃逸。對此警方通知車主到案說明，辯稱因身體不適精神恍惚，才誤判車道肇事，警方已依違規事項與予以告發。

從騎樓監視器畫面可見，當時一輛灰色BMW轎車從停車場緩慢駛出，正常應該要通過停車場柵欄後向前行駛，至復興路再右轉，但BMW通過柵欄後不斷往前、往後「喬」車身，接著就直接往左轉進路口前的騎樓，隨即撞倒一輛機車後逃逸，讓旁邊的騎士、路人都呆站在原地滿頭問號。