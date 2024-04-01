快訊

元大金控發布重訊 元大銀行董事長蔡明修請辭

民主基金會宣布開會日期 再指「等不到韓國瑜通知」

31歲女警被控竊盜 母親訴冤屈：考3次上榜卻「讀書讀到命都沒了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狂前後喬角度…桃園男開車「擠進騎樓」撞機車逃逸 路人看傻

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

近期有民眾在網路PO出一段畫面，一輛灰色BMW轎車自桃園火車站商圈的停車場駛出，不知為何竟直接轉彎「擠進騎樓」，過程中還不斷倒退、向前，來回喬角度，讓附近來往的民眾全看傻，隨後撞倒一輛機車後逃逸。對此警方通知車主到案說明，辯稱因身體不適精神恍惚，才誤判車道肇事，警方已依違規事項與予以告發。

從騎樓監視器畫面可見，當時一輛灰色BMW轎車從停車場緩慢駛出，正常應該要通過停車場柵欄後向前行駛，至復興路再右轉，但BMW通過柵欄後不斷往前、往後「喬」車身，接著就直接往左轉進路口前的騎樓，隨即撞倒一輛機車後逃逸，讓旁邊的騎士、路人都呆站在原地滿頭問號。

桃園警分局獲報後立即追查，通知36歲郭姓車主到案說明，駕駛稱當天因身體不適精神恍惚肇事。警方指出，郭男行駛在人行道已違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰；另汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，均已依法告發。

一輛灰色BMW轎車自桃園火車站商圈的停車場駛出後，不知為何竟直接轉彎擠進人來人往的騎樓。記者周嘉茹／翻攝
一輛灰色BMW轎車自桃園火車站商圈的停車場駛出後，不知為何竟直接轉彎擠進人來人往的騎樓。記者周嘉茹／翻攝
灰色BMW轎車自桃園火車站商圈的停車場駛出後擠進騎樓，讓旁邊的騎士、路人呆站在原地滿頭問號。記者周嘉茹／翻攝
灰色BMW轎車自桃園火車站商圈的停車場駛出後擠進騎樓，讓旁邊的騎士、路人呆站在原地滿頭問號。記者周嘉茹／翻攝
一輛灰色BMW轎車自桃園火車站商圈的停車場駛出後擠進騎樓，隨後撞倒一輛機車後逃逸。記者周嘉茹／翻攝
一輛灰色BMW轎車自桃園火車站商圈的停車場駛出後擠進騎樓，隨後撞倒一輛機車後逃逸。記者周嘉茹／翻攝
一輛灰色BMW轎車自桃園火車站商圈的停車場駛出後擠進騎樓，隨後撞倒一輛機車後逃逸。記者周嘉茹／翻攝
一輛灰色BMW轎車自桃園火車站商圈的停車場駛出後擠進騎樓，隨後撞倒一輛機車後逃逸。記者周嘉茹／翻攝

BMW 停車場 車主

相關新聞

找到了！花蓮六順山「輕裝女山友」失聯5天 躲樹根喝水挺過來

來自北部的52歲殷姓女山友，於上月27日與6名友人攀登七彩湖及六順山，當天傍晚卻獨自回營地而失聯。消防人員歷經5天搜救，...

台3線事故多 嘉縣中埔段阿婆灣兩月12車禍

省道台3線事故頻傳，苗栗縣立委邱鎮軍日前質詢，諷刺蔡英文總統說的浪漫台3線變絕命彎道，交通部長王國材答詢允諾實勘改善，但...

捐款188元做公益？小心假公益之名遭騙取個資

點開社群平台，不時跳出捐款送愛心禮物、抽獎等訊息，只要匯款188元至指定社福團體，就能發揮愛心助弱勢。小心這是詐騙！不少...

國道1號高雄中正交流道追撞 46歲遊覽車駕駛未載客…疑恍神釀3人傷

國道1號北向中正路交流道今天下午發生追撞事故，李姓男子駕駛遊覽車疑因恍神推撞3部車輛，造成4車受損、3人受傷。傷者意識清...

管線遭挖破 捷運龍山寺站外瓦斯外洩

台北捷運龍山寺站1號出口外今發生瓦斯外洩事件。北市消防局已完成止漏，現場無安全疑慮。北市產發局回應，大台北瓦斯公司進行管...

狂前後喬角度…桃園男開車「擠進騎樓」撞機車逃逸 路人看傻

近期有民眾在網路PO出一段畫面，一輛灰色BMW轎車自桃園火車站商圈的停車場駛出，不知為何竟直接轉彎「擠進騎樓」，過程中還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。