影／白甜輕熟女頻喊「親愛的」 台中阿公凍未條險丟金

台中市六旬黃姓老翁近日透過網路認識一名陳姓輕熟女，不到一周時間，陳女就頻頻喊黃翁「親愛的」，陳女以父親過世為由，要求黃翁匯款1萬元，黃翁急著到郵局匯款，不過行員確認匯款資料時，發現有異狀，因此通知警方到場阻詐，保住黃翁老本。

第二警分局文正派出所在上月29日接獲五權路郵局致電，黃姓老翁（68歲）欲匯款1萬元給一名女網友，協助女網友辦喪事，懷疑黃翁遇到常見愛情詐騙，因此通知警方到場，警員何志煒、沈冠均到場關心，得知黃翁才認識年約30歲的陳姓女網友一周時間，而二人感情卻進展快速，對方已稱呼黃翁「親愛的」。

黃翁說，近日對方說父親過世，急需用錢，因此向他借款1萬元，對方還說，一領到薪水就會償還，對方甚至還有傳送身分證，證明不是詐騙。

不過警方查詢陳姓女網友所提供的身分證字號，根本查無此人，因此提醒黃翁，此為常見愛情詐騙，提醒黃翁不要匯款，黃翁才打消念頭，直說跟對方很投緣，是把對方「當成女兒」。