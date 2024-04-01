北市公車拋錨大塞車…警靈機一動找幫手推車 聲嘶力竭喊：可以啦

台北市日前一部三重客運公車，行經忠孝東路三段與建國南路一段口時，突然卡在路上頓時造成交通堵塞，所幸一旁正好有交通分隊員警，他見狀立刻上前了解，知悉是拋錨靈機一動，找來附近的環保局清潔隊人員，一夥7人一起推公車，10分鐘內順利排解。

據了解，該輛公車是忠孝幹線路線公車，當時車上無人，司機向員警表示，開到一半就突然就熄火拋錨，嘗試發動多次但仍未果。

透過畫面可以看到，一輛公車卡在路口造成車流不順暢，員警上前問「拋錨喔？」，員警認為不是辦法，發現建國高架橋下有清潔隊，上前問「你們有幾個同事可以幫忙？試試看推不推的動」，清潔員說「很多很多」，接著一夥7人一起出力，員警大力推的同時，聲嘶力竭喊「可以啦！走走走！」。

事發在上月20日，大安分局交通分隊員警黃宣桓，在忠孝東路建國高架橋下執勤，發現有一部三重客運公車行駛至路口中央後緩慢停止，立即上前詢問，司機表示拋錨無法動彈，黃員判斷公車可以推動，至高架橋下清潔隊敦化分隊請求協助，旁邊熱心民眾見狀也加入幫忙，一夥7人一同將公車推至忠孝東路台北科技大學旁等待道路救援。