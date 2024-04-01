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高雄2小黃追撞、1車毀爛 機車騎士慘成夾心餅受傷送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

葉姓男子今天上午駕計程車行經高雄市大順路輕軌路段，不明原因追撞同向由王姓運匠駕駛的計程車，波及騎在兩車中間的陳姓機車騎士，致陳身體多處擦挫傷，機車卡在工地欄杆，幸送醫無生命危險，葉的車頭則被撞爛，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，葉姓男子（57歲）於今天上午8時33分許駕駛計程車，沿輕軌大順一路由東往西直行，行駛至富國街口時，不明原因追撞當時沿同向直行由王姓男子（55歲）駕駛的計程車。

當時機車騎士陳姓男子（31歲）剛好騎車在兩輛計程車中間，慘成夾心餅乾，人被撞飛，機車卡在工地欄杆和小怪手之間；葉的計程車因撞擊力大，車頭當場被撞爛。

左營警分局交通分隊和救護員獲報到場處理，救護員見陳身體多處擦挫傷，所幸意識清醒，送醫治療後無生命危險。

警方事後對3人施以酒測，均無酒駕行為；肇事的葉事後聲稱不記得為何會追撞前車，詳細車禍肇責由交通大隊警方進一步釐清。

葉姓男子今天上午駕計程車行經高雄市大順路輕軌路段，追撞王姓運匠駕駛的小黃，致騎在兩車中間的陳姓機車騎士身體多處擦挫傷，機車卡在工地。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天上午駕計程車行經高雄市大順路輕軌路段，追撞王姓運匠駕駛的小黃，致騎在兩車中間的陳姓機車騎士身體多處擦挫傷，機車卡在工地。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天上午駕計程車行經高雄市大順路輕軌路段，追撞王姓運匠駕駛的小黃，致騎在兩車中間的陳姓機車騎士身體多處擦挫傷。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天上午駕計程車行經高雄市大順路輕軌路段，追撞王姓運匠駕駛的小黃，致騎在兩車中間的陳姓機車騎士身體多處擦挫傷。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天上午駕計程車行經高雄市大順路輕軌路段，追撞王姓運匠駕駛的小黃，致騎在兩車中間的陳姓機車騎士身體多處擦挫傷，葉的車頭則被撞爛。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天上午駕計程車行經高雄市大順路輕軌路段，追撞王姓運匠駕駛的小黃，致騎在兩車中間的陳姓機車騎士身體多處擦挫傷，葉的車頭則被撞爛。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天上午駕計程車行經高雄市大順路輕軌路段，追撞王姓運匠駕駛的小黃，致騎在兩車中間的陳姓機車騎士身體多處擦挫傷。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天上午駕計程車行經高雄市大順路輕軌路段，追撞王姓運匠駕駛的小黃，致騎在兩車中間的陳姓機車騎士身體多處擦挫傷。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天上午駕計程車行經高雄市大順路輕軌路段，追撞王姓運匠駕駛的小黃，致騎在兩車中間的陳姓機車騎士身體多處擦挫傷。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天上午駕計程車行經高雄市大順路輕軌路段，追撞王姓運匠駕駛的小黃，致騎在兩車中間的陳姓機車騎士身體多處擦挫傷。記者石秀華／翻攝

計程車 輕軌

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