快訊

4月新制一次看！升息、電價調漲 什麼都變貴了只有這類人開心

德國大麻合法化上路：開放使用娛樂性大麻，但國內輿論兩極

馬英九啟程訪陸 盼傳遞台灣人民愛好和平心聲

台北大巨蛋龍象之戰插曲 球迷醉酒鬧事遭警帶離

中央社／ 台北1日電

台北大巨蛋昨天進行中職龍象之戰，一名51歲林姓男球迷場中觀賽飲酒鬧事，警方獲報到場處理，林男泥醉且不願出示證件配合調查，員警將他保護管束帶回派出所查處。

中華職棒35年新球季昨天在台北大巨蛋開打，但轄區警方、台北市警察局信義分局三張犁派出所執勤員警接獲球場人員通報，指昨晚近8時有人酒醉在觀眾席騷擾其他民眾，隨即趕赴處理。

警方到場發現，涉案林男觀賽飲酒，身邊都是空酒瓶，渾身酒氣且不知所云，其座位周遭觀賽民眾都因不堪其擾而離席，現場要求林男出示證件，但林男泥醉且不願配合，隨即將林男保護管束帶回派出所查證身分，待林男酒醒後便請其離去。

信義警分局呼籲，民眾應理性飲酒，切勿飲酒過量，以免酒後失態惹事闖禍，後悔莫及。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北大巨蛋昨天進行中職龍象之戰，一名51歲林姓男球迷場中觀賽飲酒鬧事。中央社
台北大巨蛋昨天進行中職龍象之戰，一名51歲林姓男球迷場中觀賽飲酒鬧事。中央社

大巨蛋 觀眾 警察

延伸閱讀

大巨蛋內又下小雨…蔣萬安：缺失都納年底履約績效評估

圖輯／中職兄弟對味全龍 3：2拿大巨蛋首勝

中職／例行賽大巨蛋第一轟出爐！兄弟曾頌恩攻破王維中

中職／北市外頭大雷雨、大巨蛋場內「下小雨」 遠雄致歉揭原因

相關新聞

愛心受詐騙、贈獎活動當誘餌 社福團體籲民眾注意

詐騙新招層出不窮，近來有不肖人士於IG發起抽獎、占卜、送樂高等活動，但要民眾先捐款至特定社福團體，再藉機套取個資。包括關...

台3線事故多 嘉縣中埔段阿婆灣兩月12車禍

省道台3線事故頻傳，苗栗縣立委邱鎮軍日前質詢，諷刺蔡英文總統說的浪漫台3線變絕命彎道，交通部長王國材答詢允諾實勘改善，但...

移工半夜口渴投幣買飲料 不甘錢被吃掉伸手摳竟遭夾困

新北市土城區1名29歲男性移工，昨天（31日）半夜因口渴至工廠宿舍外自動飲料販賣機要買飲料，不料投幣選好商品後卻發現飲料...

靜宜大學休學男生租屋處沒生命跡象 死因待檢調釐清

昨晚，一名已休學的男大三在沙鹿區租屋處，被隔壁同學發現一日未出門，今晨２點多報警，發現男大生仰躺在房間，已無氣息，今將相...

結伴走浸水營古道56歲婦人滑倒受傷 消防急救援

屏東縣消防局上月30日下午2點半，接獲報案，春日鄉浸水營古道登山一名56歲王姓婦人在2公里處不慎滑倒受傷，消防局出動救援...

27歲朱宇莉派任台中港警 中隊長成新「嬌」點

台中港務警察總隊自1973年成立以來，各中隊歷任中隊長皆由男性擔任，近日該總隊人事異動，其中，南突堤中隊長一職由27歲警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。