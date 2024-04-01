台北大巨蛋龍象之戰插曲 球迷醉酒鬧事遭警帶離

台北大巨蛋昨天進行中職龍象之戰，一名51歲林姓男球迷場中觀賽飲酒鬧事，警方獲報到場處理，林男泥醉且不願出示證件配合調查，員警將他保護管束帶回派出所查處。

中華職棒35年新球季昨天在台北大巨蛋開打，但轄區警方、台北市警察局信義分局三張犁派出所執勤員警接獲球場人員通報，指昨晚近8時有人酒醉在觀眾席騷擾其他民眾，隨即趕赴處理。

警方到場發現，涉案林男觀賽飲酒，身邊都是空酒瓶，渾身酒氣且不知所云，其座位周遭觀賽民眾都因不堪其擾而離席，現場要求林男出示證件，但林男泥醉且不願配合，隨即將林男保護管束帶回派出所查證身分，待林男酒醒後便請其離去。

信義警分局呼籲，民眾應理性飲酒，切勿飲酒過量，以免酒後失態惹事闖禍，後悔莫及。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康