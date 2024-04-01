結伴走浸水營古道56歲婦人滑倒受傷 消防急救援

屏東縣消防局上月30日下午2點半，接獲報案，春日鄉浸水營古道登山一名56歲王姓婦人在2公里處不慎滑倒受傷，消防局出動救援，考量患者傷勢，避免因劇烈晃動造成二度傷害，接觸患者後，放慢速度行走，終於當天傍晚近5點將王女送下山就醫治療。

屏東縣消防局今表示，當天接獲報案後，攜帶山域搜救裝備前往，119也派遣枋寮及佳冬分隊前往支援，加上轄區派出所人員共計5車8人參與此次救護任務。該團一行20人，從高雄出發，王女滑倒受傷，有團員一旁陪同，其他團員繼續行程。

春日分隊人車抵達登山口後先行攜帶鈦合金擔架及救護器材前往與傷者會合，順利在下午4點28分在古道約1.5公里處接觸到王姓婦人，評估王女的右腳踝因滑倒受傷，疑骨折，經包紮固定後，與後續支援人力將傷者固定在鈦合金擔架上往登山口移動。途中考量傷勢，救援人員放慢速度行走，避免因劇烈晃動讓傷者產生二度傷害加深傷勢，終於在下午4時48分順利將傷者送至登山口，由同行友人送往醫院治療。

春日分隊提醒，要到浸水營古道登山民眾，因古道沿線多處潮濕氣候區域且時有落雨，路面濕滑需小心行走，近年來前往登山民眾明顯增多，從事登山活動時一定要注意安全，做好準備。

屏東縣前縣長潘孟安近日也在臉書分享他挑戰浸水營古道，完成人生想做清單之一，他從屏東春日鄉出發走到台東大武鄉，潘孟安花近9個小時挑戰完成，潘在臉書發文，一開始還笑得出來，到後面已經無法做表情管理了。已經忘了走了有多久，古道沿途濕滑，要很注意腳滑。