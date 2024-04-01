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27歲朱宇莉派任台中港警 中隊長成新「嬌」點

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中港務警察總隊自1973年成立以來，各中隊歷任中隊長皆由男性擔任，近日該總隊人事異動，其中，南突堤中隊長一職由27歲警務員朱宇莉接任，成為台中港警總隊51年來首任女性中隊長，成為全場「嬌」點。

台中港務警察總隊表示，中隊長朱宇莉是中央警察大學行政警察學系第85期畢業，在校表現優異，畢業後分發內政部警政署保安警察第一總隊，擔任分隊長職務，曾帶隊支援雙十國慶勤務、跨年活動安全維護勤務、配合檢疫所執行防疫等工作，相關學（經）歷完整，表現優異，深獲長官好評。

朱宇莉因家住台中市，於前年年5月調任台中港警總隊返鄉服務，更是擔任關老師角色，走訪基層巡迴諮詢，關心同仁身心健康，個性爽朗，積極進取。

台中港務警察總隊指出，這次朱中隊長巾幗不讓鬚眉擔任中隊長一職，也讓她從警經驗、歷練更加充實完整。

27歲警務員朱宇莉接任台中港警總隊中隊長，為台中港務警察總隊成立51年來首任女性中隊長，成全場「嬌」點。圖／台中港警總隊提供
27歲警務員朱宇莉接任台中港警總隊中隊長，為台中港務警察總隊成立51年來首任女性中隊長，成全場「嬌」點。圖／台中港警總隊提供

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