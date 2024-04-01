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和婦人口角 8旬翁縱火燒公寓

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北市新莊區昨天凌晨發生縱火案，警方調閱監視器鎖定犯嫌機車，循線逮捕陳姓老翁，竟供稱因為和老婦吵架，氣到放火想要燒掉她家。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區昨天凌晨發生縱火案，警方調閱監視器鎖定犯嫌機車，循線逮捕陳姓老翁，竟供稱因為和老婦吵架，氣到放火想要燒掉她家。記者林昭彰／翻攝
八十一歲陳姓老翁昨天凌晨在新北市新莊區一棟公寓一樓梯間，涉嫌點燃報紙縱火，幸好被附近攤商及時撲滅；警方根據機車車號循線查獲陳姓老翁，他承認縱火，供稱是因為和一名認識的六十五歲婦人吵架，氣到睡不著，放火想要燒掉她家，警詢後依公共危險罪送辦。

警方調查，新莊區自強街五十九巷一棟五樓老舊公寓一樓公共梯間，昨天凌晨二時五十八分冒出火煙，因附近是傳統菜市場，有攤商發現及時持滅火器灌救，消防隊獲報趕抵時火勢已撲滅，無人受傷，燒毀一輛自行車、一個老人用的助行器。

警、消在現場發現一個打火機和報紙灰燼，研判是縱火，調閱附近民宅和攤商監視器，發現一名老翁事發前在附近徘徊，涉有重嫌，根據騎乘的機車車號追查，在約百餘公尺外的自信街查獲八十一歲陳姓老翁。

陳翁原否認犯案，後來坦承，稱日前和一名六十五歲婦人吵架，心裡越想越氣，甚至氣到睡不著覺，因此昨天凌晨到她住處樓下，隨手拿菜市場攤位紙張點燃，連同打火機一起往一樓梯間扔擲，想要放火燒她的家。

但老翁沒有說明和對方為什麼吵架，警方事後到現場查訪，按門鈴也未找到他指稱的該名婦人，不知雙方有什麼深仇大恨；經查被燒毀的助行器和腳踏車也都是其他住戶所有。

警方當場斥責陳翁縱火行為可能殃及無辜；因他非現行犯，警詢後依公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦。

縱火

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