聽新聞
test
0:00 / 0:00
和婦人口角 8旬翁縱火燒公寓
八十一歲陳姓老翁昨天凌晨在新北市新莊區一棟公寓一樓梯間，涉嫌點燃報紙縱火，幸好被附近攤商及時撲滅；警方根據機車車號循線查獲陳姓老翁，他承認縱火，供稱是因為和一名認識的六十五歲婦人吵架，氣到睡不著，放火想要燒掉她家，警詢後依公共危險罪送辦。
警方調查，新莊區自強街五十九巷一棟五樓老舊公寓一樓公共梯間，昨天凌晨二時五十八分冒出火煙，因附近是傳統菜市場，有攤商發現及時持滅火器灌救，消防隊獲報趕抵時火勢已撲滅，無人受傷，燒毀一輛自行車、一個老人用的助行器。
警、消在現場發現一個打火機和報紙灰燼，研判是縱火，調閱附近民宅和攤商監視器，發現一名老翁事發前在附近徘徊，涉有重嫌，根據騎乘的機車車號追查，在約百餘公尺外的自信街查獲八十一歲陳姓老翁。
陳翁原否認犯案，後來坦承，稱日前和一名六十五歲婦人吵架，心裡越想越氣，甚至氣到睡不著覺，因此昨天凌晨到她住處樓下，隨手拿菜市場攤位紙張點燃，連同打火機一起往一樓梯間扔擲，想要放火燒她的家。
但老翁沒有說明和對方為什麼吵架，警方事後到現場查訪，按門鈴也未找到他指稱的該名婦人，不知雙方有什麼深仇大恨；經查被燒毀的助行器和腳踏車也都是其他住戶所有。
警方當場斥責陳翁縱火行為可能殃及無辜；因他非現行犯，警詢後依公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言