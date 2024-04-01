移工人頭戶攀升 成打詐新隱憂

近5年外籍人頭帳戶警方查獲人數 製表／李奕昕 詐騙集團慣以人頭帳戶收取及轉帳贓款，因人頭戶取得越來越困難，近年轉向在台移工收購金融帳戶，有移工販賣帳戶後返國或逃逸失聯，警方難以查緝到案，成為防制死角；基層檢警不排除有不肖人力仲介公司系統性收購移工帳戶，淪犯罪用途，成政府打詐新隱憂。

二○二一年間刑事局曾查獲移工人頭兼車手集團，菲律賓籍移工「艾得」涉在台北車站招募同鄉移工，協助假投資、假交友詐團，向被害人拿現金或提供帳戶供被害人匯款後提領，半年向廿多人騙走近一千萬元，警方當時逮捕廿人。

刑事局統計，近五年人頭戶外籍犯嫌人數逐年成長，二○一九年查獲九十八人，去年上升至七○三人，以移工為主；移工涉犯詐欺案件數也呈上升趨勢，前年查獲五六九件，去年暴增一倍，查獲一三三五件。因不少移工帳戶是用於轉帳的第二層以上帳戶，非直接收受被害人匯款的第一層帳戶，未被通報警示及清查，警方研判還有大量黑數。

洗錢防制法修正處罰人頭，去年六月十六日上路；洗防法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法，上月一日施行，無故提供金融帳戶、虛擬通貨或第三方支付帳號，名下帳戶或帳號將會被限制每日轉帳及提領上限、禁止使用網路銀行、得拒絕臨櫃交易或新開戶。

刑事局觀察，詐團取得人頭戶成本增加，收購價從前幾年八萬至十五萬元，去年底漲價至三、四十萬元，加速朝移工「開疆闢土」。依勞動部、移民署資料，去年移工突破七十五萬三千人，逾八萬六千人失聯，警方擔憂恐成「人頭供應大戶」。

打詐官警說，查獲人頭戶外籍犯嫌，八成是移工，多數在居留期限屆滿時販賣帳戶後出境返國，已無需使用帳戶，其餘則是失聯移工，打工收現金工資，也不用帳戶，不怕被限制帳戶功能，研判有人力仲介公司瞄準移工收簿賣給詐團賺錢。

官警說，其餘二成人頭戶外籍犯嫌，多以觀光名義來台，賣帳戶兼車手提領贓款，採「打帶跑」戰術，犯後迅速離境，也難查緝到案。

移工人頭戶在工廠集中區域尤其嚴重，新竹縣新湖警分局、新竹市第三警分局去年各受理約三千、八百件詐欺案，半數是匯款至移工帳戶。

警方與各地方政府加強防制，以南投縣政府為例，印製英文、越南文、印尼文、泰文、菲律賓文宣導海報，提醒移工勿提供帳戶，否則涉刑責，影響未來工作及來台。