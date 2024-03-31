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影／3百萬修不好！法拉利台3線自撞「車頭慘毀」 車商評估：千萬跑車報廢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣台3線301公里處今天下午發生1起自撞電桿意外，有輛紅色法拉利駕駛疑失神自撞電桿，整個車頭包覆路旁電桿十分狼狽，幸好駕駛沒有受傷。警方呼籲用路人台3線山區道路彎道眾多，行駛時應減速慢行並隨時注意車前狀況。據車商評估這輛車是2020年Ferrari Portfino價值1228萬，從撞擊畫面看來已傷及主樑，300多萬元也修不起來，推測只有報廢一途。

警方表示，今天下午4點50分接獲報案，在嘉義縣中埔鄉台3線301公里路段，有輛紅色自小客車撞上電桿，警方派員到場了解，年約64歲徐姓男子獨自駕駛這輛紅色自小客車沿台3線南往北方向行駛，疑因恍神失控自撞路旁電線桿，造成自小客車車頭損壞，所幸當下駕駛人未有受傷情事。

警方調查，徐男未有酒駕情事，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

據悉肇事車主是高雄市某工程行老闆，開車來台3線遊玩，疑路況不熟加上恍神而發生事故。

跑車商吳育才看過車損畫面後表示，主樑已受損，這個太嚴重，這款是法拉利少見的前置引擎車款，所以前方太多機件受傷的機會相當高，推測不太可能修，因為300多萬元應該修不起來，以目前中古車價推算，可能只能報廢當零件車了。

造價上千萬元紅色法拉利於台3線自撞路旁，車頭包覆電桿十分狼狽，車商推估車頭毀損嚴重只有報廢一途。記者李宗祐／翻攝
造價上千萬元紅色法拉利於台3線自撞路旁，車頭包覆電桿十分狼狽，車商推估車頭毀損嚴重只有報廢一途。記者李宗祐／翻攝
造價上千萬元紅色法拉利於台3線自撞路旁，車頭包覆電桿十分狼狽，車商推估車頭毀損嚴重只有報廢一途。記者李宗祐／翻攝
造價上千萬元紅色法拉利於台3線自撞路旁，車頭包覆電桿十分狼狽，車商推估車頭毀損嚴重只有報廢一途。記者李宗祐／翻攝
造價上千萬元紅色法拉利於台3線自撞路旁，車頭包覆電桿十分狼狽，車商推估車頭毀損嚴重只有報廢一途。記者李宗祐／翻攝
造價上千萬元紅色法拉利於台3線自撞路旁，車頭包覆電桿十分狼狽，車商推估車頭毀損嚴重只有報廢一途。記者李宗祐／翻攝

嘉義 法拉利 自撞

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