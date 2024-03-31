雷雨不只釀竹北停電！閃電擊中寶山鴿舍起火 38隻賽鴿葬身火窟

新竹縣今天間歇雷雨不斷，竹北市今早因雷雨引起避雷器事故，導致饋線跳脫停電，造成新寮街約3000戶停電約1個小時。今天上午9時許，寶山鄉峰城路一間鴿舍也因閃電打中引發鴿舍火災，雖未造成人員傷亡，但鴿舍內38隻賽鴿慘遭燒死。鴿主表示，這些賽鴿原預定4月要參加比賽，如今計畫全泡湯，損失無法估計。

台電公司新竹區營業處指出，今天上午約7點44分因雷雨引起避雷器事故，導致饋線跳脫停電，影響竹北市新寮街、長園一街、聯興二街、聯興路、白地街及大灣街等一帶共3000戶左右停電，台電公司獲報立即派員查修，並於1個小時後約8點43分恢復供電。

雷雨造成災害不僅如此，寶山鄉長邱振瑋指出，寶山鄉峰城路一間鴿舍，今天上午9時許遭閃電打中造成電線走火引發鴿舍火警，38隻賽鴿慘遭燒死，據鴿主轉述，這些賽鴿原預定4月要參加比賽，如今卻不幸葬身火窟、無法參賽，損失無法估計。

新竹縣消防局表示，今天上午8點4分接獲通報，寶山鄉峰城路747巷內發生臨時屋火警，立即派遣寶山、二重、峨眉及第二大隊車組共9車20人前往搶救，現場為2層樓鐵皮搭建鴿舍起火燃燒，消防人員出2水線撲滅火勢，並於9點43分殘火處理完畢，燃燒面積約10坪，損失約100萬元，無人員受傷受困。