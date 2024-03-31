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猛烈暴風狂雨來襲！北市1人傷 另有12樹木、12招牌與電桿被吹倒

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

氣象署針對北台灣發布大雷雨示警，台北市區突然颳起狂風，路樹被吹得搖晃不止、三角錐被吹翻，還有路樹倒塌。北市府統計，目前有12棵樹木倒塌、1人受傷，11處招牌、1處電桿倒塌，無人傷亡；並非所有樹木由公園處管轄，但仍由市府處理，避免影響交通。

台北市15時30分起開始颳起大風，可見行道樹搖晃、落葉四處飛散，用來封路的三角錐也東倒西歪，內湖區還有路樹倒塌，造成1名路人輕傷，目前已送醫治療。

據了解，下午至今台北市有12棵路樹倒塌，地點包括士林區劍南路靠近湧泉寺附近、內湖區成功路四段167巷16號，1人受輕傷、士林區中社路一段、中山區堤頂大道二段、信義區君悅大飯店前、松山區敦化北路、中正區和平西路一段、北投區承德路七段、士林區東山路、士林區平菁街、北投區陽明山第一公墓、北投區大業路。

這些樹木並非全由公園處管轄，由於樹木倒塌會影響交通，目前全由公園處清除障礙，至於樹木倒塌原因要等待樹倒現場清理完畢後才會進行調查。

此外，還有非路樹部分，包括招牌、帆布、玻璃、鐵片、水管、大樓掉落物、電桿等，共12處。招牌被吹落處有北投區石牌路一段、中正區懷寧街、大安區仁愛路四段和敦化南路一段交叉路口、士林區大東路、內湖區文德路、士林區重慶北路四段、民權東路二段、松山區塔悠路201號、士林區基河路、大同區赤峰、內湖區成功路四段；電桿倒塌在士林區中社路一段。

台北市下午颳起狂風下暴雨，樹木搖晃不止、交通錐被吹倒。記者鍾維軒／攝影
台北市下午颳起狂風下暴雨，樹木搖晃不止、交通錐被吹倒。記者鍾維軒／攝影

北市 暴雨 行道樹 路樹

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