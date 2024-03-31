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車內瓦斯滲漏…34歲駕駛點火抽菸釀火燒車 小貨車慘炸毀、他50%燒燙傷

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣寶山鄉34歲劉姓男子因工作需要，在小貨車上放置瓦斯桶，未料前天（29日）下午疑因放置車內的瓦斯洩漏，劉男在不知情下於駕駛座內點火抽菸，當場爆炸，因爆炸威力過猛，劉男全身高達50%二度燒燙傷，其中傷勢較嚴重處為雙手前臂及小腿，所幸劉男意識清楚，送醫救治暫無生命危險，整起爆炸也導致一旁民宅玻璃破損。

寶山鄉長邱振瑋指出，寶山鄉新湖路三段的油田村集會所旁，前天下午獲報一起火警案，從事自來水公司外管線配管外包商公司工作的劉姓男子，駕駛載運瓦斯桶的小貨車，疑因車內2公斤的瓦斯洩漏，劉男在不知情的狀況下，於駕駛座內點菸，當場發生爆炸。

邱振瑋表示，整起爆炸也造成附近5戶民宅房屋玻璃震碎，差一點釀成住宅火警。也因氣爆發生巨大響聲，居民衝出查看發現火燒車，3位熱心居民立即利用寶山鄉公所配置在集會所聚落的12支滅火器搶救，才未讓火勢蔓延至民宅，消防隊到場後只剩部份殘火，救護車也緊急將劉男送醫救治。

新竹縣消防局表示，整起氣爆意外發生在前天下午3點15分，消防局派遣寶山分隊共3車5人前往搶救。現場一輛小貨車燃燒，住戶已使用滅火器進行初期滅火，消防人員出動一水線將火勢撲滅，損失約5萬元。

劉男在不知情的狀況下，於駕駛座內點菸，當場發生爆炸，造成全身二度燒燙傷約50%，其中傷勢較嚴重處為雙手前臂及小腿。圖／邱振瑋提供
劉男在不知情的狀況下，於駕駛座內點菸，當場發生爆炸，造成全身二度燒燙傷約50%，其中傷勢較嚴重處為雙手前臂及小腿。圖／邱振瑋提供
34歲劉姓男子不知車上瓦斯滲漏，在駕駛座點火抽菸引起氣爆，車輛當場被炸到變形。圖／新竹縣消防局提供
34歲劉姓男子不知車上瓦斯滲漏，在駕駛座點火抽菸引起氣爆，車輛當場被炸到變形。圖／新竹縣消防局提供
從事自來水公司外管線配管外包商公司工作的劉姓男子，駕駛載運瓦斯桶的小貨車，但卻不知車內2公斤的瓦斯洩漏。圖／新竹縣消防局提供
從事自來水公司外管線配管外包商公司工作的劉姓男子，駕駛載運瓦斯桶的小貨車，但卻不知車內2公斤的瓦斯洩漏。圖／新竹縣消防局提供

新竹 爆炸

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