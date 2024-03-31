影／新莊超火爆八旬老翁不爽六旬婦 竟然縱火燒她家
新北市新莊區今天凌晨發生縱火案，警方調閱監視器鎖定犯嫌機車，循線逮捕81歲陳姓老翁突破心防，竟供稱因為之前和65歲老婦吵架，氣到睡不著，放火想要燒掉她的家。
事發地點在新莊區自強街59巷，附近是傳統菜市場，1幢5層無電梯舊公寓的1樓公共梯間，今天凌晨2時58分冒出火煙，消防隊獲報趕抵時，火勢已被附近攤商拿滅火器撲滅，無人受傷，燒毀1輛自行車、1個老人用的助行器。
警方和消防隊懷疑是縱火案，調閱附近民宅和攤商監視器，鎖定1名男子在案發地附近徘徊，涉有重嫌。由於嫌犯騎機車離開，鎖定車號循線追查，很快追到百餘公尺外住處查獲81歲陳姓老翁。
陳翁起初否認犯案，後來才坦承因為日前和65歲女性友人吵架，心有不甘越想越不爽，常常氣到睡不著，因此隨手拿菜市場攤位的紙張，點燃後連同打火機一起往1樓梯間扔擲，立刻逃離，想要放火燒她的家。
警方斥責老翁縱火可能殃及無辜危害鄰居生命，但他仍不願詳細說明到底是為何吵架、結下何種深仇大恨想奪人性命，因非現行犯，警詢後將依公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦。
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