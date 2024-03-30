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新北去年車禍死亡264人！肇事熱點前10名出爐 中和有3處居冠

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市去年車禍肇事死亡264人、受傷62802人，比起前年死亡305人略減，但去年受傷人數61411人較多。交通部道安司針對綜合相對頻率、嚴重程度指標合值排出前10大易肇事路段包括板橋縣民大道、三重成功路、新莊中正路等，皆因車禍案件數、受傷人數較多而上榜，其中中和有三處路口進入前10名。新北市交通局對此表示，10大肇事路段已經會勘7處，預計全數可於4月底前完工。

交通部路政及道安司日前依據車禍相對頻率指標值加相對嚴重度指標值，換算出指標合值，主要以發生車禍件數為參考指標，列出新北市境內10大易肇事路口，其中板橋區民生路二段、縣民大道二段發生52件、受傷81人列為全市第一易肇事路口。第二依序為三重成功路、環河南路口；新莊中正路、中環路一段、中環路二段路口。

4至6名則都在中和區，包括中山路二段、板南路路口；中和路、宜安路、景安路路口；中正路、板南路路口。第7至10名則依序為新莊區中正路、思源路路口；板橋中山路二段、環河西路四段路口；新莊中正路、化成路路口；三重龍門路、環河北路、環河北路二段路口。

總計前10名就發生365件車禍，新北市議員劉美芳表示，觀察統計報表顯示，易肇事區域多集中在人口密集的行政區，交通局應密集檢討易肇事路口，提高改善行車動線的效率，可避免後續民眾在同樣的路段發生車禍。

新北市交通局對此表示，針對易肇事路段皆排入會勘項目中，10大肇事路段已經會勘7處，部分調整號誌秒數、標誌標線等設施提升行車安全，預計全數可於4月底前完工。

交通部路政及道安司統計新北市前10大易肇事路段。圖／交通部路政及道安司網頁翻攝
交通部路政及道安司統計新北市前10大易肇事路段。圖／交通部路政及道安司網頁翻攝
板橋區民生路二段、縣民大道二段去年發生52件車禍、受傷81人列為全新北市第一易肇事路口。本報資料照片
板橋區民生路二段、縣民大道二段去年發生52件車禍、受傷81人列為全新北市第一易肇事路口。本報資料照片

三重 新北 車禍

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