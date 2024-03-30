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影／台東再傳比特犬咬傷人？動防所澄清是杜高犬

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東1名年約50歲陳姓男子這個月27日晚間疑遭比特犬咬傷住院，家屬報警處理。隔天動防所接獲通報派員前往飼主家中將犬隻捉捕。所長黎煥棠表示，該犬隻非比特犬，是凶猛的杜高犬。警方則表示，雙方已和解。

黎煥棠說，杜高犬雖非農業部列管禁養犬隻，但也是國內外認定六大兇猛犬種之一，飼主仍需替犬隻繫上1.5公尺內的鍊繩，配戴散熱透氣口罩或具備防曬及通風功能金屬製堅固箱籠裝載，來確保動物及行人安全。

警方27日接獲民眾報案指出知本路2段550巷有比特犬咬傷里民，遂前往了解，員警抵達現場發現陳姓男子右腳後跟遭犬隻咬傷血流如注，通知消防隊及動保所，將陳男送醫治療，家屬並表達向比特犬主人追究。

動保所隔天派員前往飼主家中捉捕比特犬，抵達現場後，發現肇事犬隻飛比特犬，而是杜高犬，由於杜高犬不斷猛吠，且有攻擊性，動保員先用麻醉吹箭射向犬隻，見犬隻昏睡不動，將其搬上車戴會所內安置保管。

黎煥棠表示，飼主沒有依相關規定繫上鍊繩及放置堅固箱籠內，後續會依情節適處飼主。警方則表示，飼主和被害家屬已達成和解，也完成備案。飼主則對案件發生不做回應。

農業部2022年9月30日公告比特犬為「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，縣府隔年3月1日完成登記備查，並要求飼主應犬隻絕育，不得繁殖。黎煥棠說，全縣登記飼養的比特犬總計228隻，已全數完成絕育為228隻。

台東縣政府動保所派員前往飼主家中肇事的杜高犬，用吹箭射麻醉，見犬隻昏睡不動，將其搬上車戴會所內安置保管。圖／民眾提供
台東縣政府動保所派員前往飼主家中肇事的杜高犬，用吹箭射麻醉，見犬隻昏睡不動，將其搬上車戴會所內安置保管。圖／民眾提供
台東1名年約50歲陳姓男子，這個月27日晚間疑遭比特犬咬傷住院。圖／民眾提供
台東1名年約50歲陳姓男子，這個月27日晚間疑遭比特犬咬傷住院。圖／民眾提供

台東 比特犬 農業部

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