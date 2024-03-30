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影／台北車站旁開天九場遭兩路攻堅 業者：開沒一周「五告衰」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方上周發現台北車站旁某民宅人員進出異常，還在深夜搬運「天九牌桌」，研判屋內暗藏賭場，昨凌晨持票搜索，同步從頂樓、大門搶進，當場查獲賭場負責人陳男、2名員工及34名賭客，除天九牌賭具外，還在1名賭客身上查獲毒品K他命，詢後依法送辦。

警方調查，大同分局建成派出所員警上周巡查時發現，華陰街上一處4層樓民宅人員出入異常，每到深夜就有許多黑衣人進出，懷疑有地下賭場業者想在鄰近台北車站的華陰街、地下商圈周邊營賭，立刻通報並展開蒐證，果真在3月28日深夜發現，屋內人員搬運大型天九牌桌上樓。

警方結合建成派出所、民族西路派出所員警組成專案小組，持搜索票準備攻堅逮人，為避免現場人員利用地形特性四散而逃，專案人員兵分兩路，一路從民宅旁連棟建築出發，跳到民宅窗台外沿頂樓攻下，一路則是趁賭客從1樓大門進場時，伺機搶門進入民宅。

雖業者在民宅周遭裝設多組監視器設備，也安排員工在主要進出口把風，仍遭警方強勢攻入，專案小組在現場查獲賭場負責人26歲陳姓男子、2名員工、34名賭客，查扣抽頭金約15萬元、賭資逾34萬元、天九牌賭具及監視器系統等證物，此外，還在賭客28歲宋姓男子身上查獲毒品K他命約3公克，全案詢後分別依刑法賭博罪、違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦，依社會秩序維護法裁罰。

據悉，陳男長期在新北市三重、蘆洲地區經營地下賭場，多次被逮，此次跨越淡水河，選在台北車站旁「小試身手」，沒想到以10餘萬元租下整棟民宅剛滿1個月，賭場開張不到1周就被抓。

警方表示，賭博容易使人傾家蕩產，警方將持續掃蕩，對於治安顧慮場所將持續協調相關單位稽查，從源頭淨化社會治安，確保民眾安居樂業。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查扣抽頭金約15萬元、賭資逾34萬元、天九牌賭具及監視器系統等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣抽頭金約15萬元、賭資逾34萬元、天九牌賭具及監視器系統等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣抽頭金約15萬元、賭資逾34萬元、天九牌賭具及監視器系統等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣抽頭金約15萬元、賭資逾34萬元、天九牌賭具及監視器系統等證物。記者李隆揆／翻攝

台北車站 毒品 賭場

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