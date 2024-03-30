聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄女遛狐獴「繩」卡石縫 急報案稱「人受困」警消傻眼
蔡姓女子飼養狐獴當寵物，27日下午2時22分牽狐獴到高雄市三民公園散步，不小心繩索卡在石縫，蔡女心急下報警，第一通指寵物卡在石頭，第二通又指「一個女的卡在石頭」，警消趕抵現場，發現只是牽狐獴的繩索卡在石縫中，雖傻眼仍協助將繩索拉出脫困。
警方指出，蔡姓女子（28歲）27日下午2時22分許，牽著寵物狐獴到高雄市三民公園散步，走著走著，不小心繩索卡在石縫中拉不出來，蔡心急下，打110報警，指寵物卡在石頭中，警方告知會協助聯絡動保處。
蔡女掛電話後，當下等不及又再度打第二通110，告知警方「一個女的卡在石頭裡面」，警方當下問蔡「到底是人還是寵物卡住，還是寵物卡住？人也卡住？」蔡指人和寵物卡在石縫中無法脫困，警方隨後同步轉報119。
警消趕抵現場，消防員還抬著擔架準備救援，結果發現蔡女和狐獴都沒卡在石頭，只是牽狐獴的繩索卡在石縫中，警消當場傻眼，現場還有不少在公園晨運的民眾駐足圍觀。
蔡女當下表示，一時心急報案時未清楚說明狀況，感到相當抱歉。消防人員隨後協助搬石頭將繩索拉出，幫狐獴順利脫險。
警方指出，經瞭解蔡因一時心急，報案時未清楚說明狀況，因當時確實有需協助狐獴繩索卡在石頭中的狀況，對於是否構成違反消防法第36條之情事，整理相關資料後將函報市府權責機關審認裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言