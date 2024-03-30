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影／高雄女遛狐獴「繩」卡石縫 急報案稱「人受困」警消傻眼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蔡姓女子飼養狐獴寵物，27日下午2時22分牽狐獴到高雄市三民公園散步，不小心繩索卡在石縫，蔡女心急下報警，第一通指寵物卡在石頭，第二通又指「一個女的卡在石頭」，警消趕抵現場，發現只是牽狐獴的繩索卡在石縫中，雖傻眼仍協助將繩索拉出脫困。

警方指出，蔡姓女子（28歲）27日下午2時22分許，牽著寵物狐獴到高雄市三民公園散步，走著走著，不小心繩索卡在石縫中拉不出來，蔡心急下，打110報警，指寵物卡在石頭中，警方告知會協助聯絡動保處。

蔡女掛電話後，當下等不及又再度打第二通110，告知警方「一個女的卡在石頭裡面」，警方當下問蔡「到底是人還是寵物卡住，還是寵物卡住？人也卡住？」蔡指人和寵物卡在石縫中無法脫困，警方隨後同步轉報119。

警消趕抵現場，消防員還抬著擔架準備救援，結果發現蔡女和狐獴都沒卡在石頭，只是牽狐獴的繩索卡在石縫中，警消當場傻眼，現場還有不少在公園晨運的民眾駐足圍觀。

蔡女當下表示，一時心急報案時未清楚說明狀況，感到相當抱歉。消防人員隨後協助搬石頭將繩索拉出，幫狐獴順利脫險。

警方指出，經瞭解蔡因一時心急，報案時未清楚說明狀況，因當時確實有需協助狐獴繩索卡在石頭中的狀況，對於是否構成違反消防法第36條之情事，整理相關資料後將函報市府權責機關審認裁處。

高雄市蔡姓女子牽寵物狐獴到高雄市三民公園散步，未料繩索卡石縫，蔡心急下報警指「人卡在石縫」，警消到場發現只是繩索，協助脫困。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓女子牽寵物狐獴到高雄市三民公園散步，未料繩索卡石縫，蔡心急下報警指「人卡在石縫」，警消到場發現只是繩索，協助脫困。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓女子牽寵物狐獴到高雄市三民公園散步，未料繩索卡石縫，蔡心急下報警指「人卡在石縫」，警消到場發現只是繩索，協助脫困。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓女子牽寵物狐獴到高雄市三民公園散步，未料繩索卡石縫，蔡心急下報警指「人卡在石縫」，警消到場發現只是繩索，協助脫困。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓女子牽寵物狐獴到高雄市三民公園散步，未料繩索卡石縫，蔡心急下報警指「人卡在石縫」，警消到場發現只是繩索，協助脫困。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓女子牽寵物狐獴到高雄市三民公園散步，未料繩索卡石縫，蔡心急下報警指「人卡在石縫」，警消到場發現只是繩索，協助脫困。記者石秀華／翻攝

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