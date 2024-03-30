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影／永和凌晨火警 警漏夜逮1男 疑不滿雇主罵放火燒大門口

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區豫溪街一處處所門口今天凌晨傳火警，民眾目擊1男子縱火後還停留現場觀看，見火勢變大再持滅火器撲滅後便騎機車離去，永和警方於案發一小時後在永和一處加油站旁查獲涉嫌縱火史姓男子到案，警詢後今依公共危險、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市消防局今天凌晨零時33分獲報，永和區豫溪街74巷內發生火警，警方及消防人車趕抵現場時，火勢已被人持滅火器打熄。據了解，起火戶隔壁鄰居戴姓民眾向警方表示，凌晨聞到煙味出囗察看，發現鄰居大門口的雜物起火，打電話報警，而涉嫌縱男子還留在起火現場對面觀看，見火勢變大，再持滅火器將火勢撲滅後便騎機車離去。

永和警方調閱監視器，以車追人，於今天凌晨1時50分在永和區中和路上一間加油站，於案發一小時後，在永和區中和路一處加油站查獲正在加油，涉嫌縱火史姓男子（45歲）到案。

經查，從事水電工作的史男疑似因工作問題，遭合夥雇主徐姓男子痛罵，心生不滿，連夜從台北市三重區住處騎機車，欲找雇主理論不成，在徐男放置水電工具的倉庫大門口，涉嫌持打火機點燃門前雜物洩憤。 警詢後今依公共危險、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市永和區豫溪街今天凌晨傳出火警，有民眾目擊男子縱火後還停留現場觀看，見火勢變大持滅火器撲滅後便騎機車離去，永和警方於案發一小時後在永和一處加油站旁查獲涉嫌縱火史姓男子（中）到案。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區豫溪街今天凌晨傳出火警，有民眾目擊男子縱火後還停留現場觀看，見火勢變大持滅火器撲滅後便騎機車離去，永和警方於案發一小時後在永和一處加油站旁查獲涉嫌縱火史姓男子（中）到案。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區豫溪街今天凌晨傳出火警，有民眾目擊男子縱火後還停留現場觀看，見火勢變大持滅火器撲滅後便騎機車離去，永和警方於案發一小時後在永和一處加油站旁查獲涉嫌縱火史姓男子到案。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區豫溪街今天凌晨傳出火警，有民眾目擊男子縱火後還停留現場觀看，見火勢變大持滅火器撲滅後便騎機車離去，永和警方於案發一小時後在永和一處加油站旁查獲涉嫌縱火史姓男子到案。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區豫溪街今天凌晨傳出火警，有民眾目擊男子縱火後還停留現場觀看，見火勢變大持滅火器撲滅後便騎機車離去，永和警方於案發一小時後在永和一處加油站旁查獲涉嫌縱火史姓男子到案。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區豫溪街今天凌晨傳出火警，有民眾目擊男子縱火後還停留現場觀看，見火勢變大持滅火器撲滅後便騎機車離去，永和警方於案發一小時後在永和一處加油站旁查獲涉嫌縱火史姓男子到案。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區豫溪街今天凌晨傳出火警，有民眾目擊男子縱火後還停留現場觀看，見火勢變大持滅火器撲滅後便騎機車離去，永和警方於案發一小時後在永和一處加油站旁查獲涉嫌縱火史姓男子到案。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區豫溪街今天凌晨傳出火警，有民眾目擊男子縱火後還停留現場觀看，見火勢變大持滅火器撲滅後便騎機車離去，永和警方於案發一小時後在永和一處加油站旁查獲涉嫌縱火史姓男子到案。記者王長鼎／翻攝

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