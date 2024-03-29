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台南7旬翁昏迷不醒家屬放手 捐眼角膜遺愛人間

中央社／ 嘉義市29日電

台南7旬蕭姓老翁日前一度無呼吸心跳送醫急救，雖恢復心跳，但仍昏迷不醒，家屬決定終止積極治療器捐救人；嘉義長庚醫院表示，器捐手術今天完成，老翁捐贈眼角膜，遺愛人間。

檢警表示，73歲、住在台南市後壁區的蕭姓老翁，於3月1日凌晨身體突然感到不適，自行通報119，救護人員趕抵時，老翁還能步行上救護車，不過，在車上卻突然呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即進行心肺復甦術（CPR）等急救措施送醫急救，雖然有恢復呼吸心跳，但呈現無意識狀態。

檢警指出，老翁家屬討論後，決定終止積極治療，準備進行器官捐贈救人，考量老翁有心臟等病史，最後評估只能進行眼角膜捐贈，檢警於上午會同法醫相驗後，老翁為自然死亡，後續則由嘉義長庚醫院進行器官捐贈手術，遺愛人間。

嘉義 器官捐贈

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