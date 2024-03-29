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貨櫃車「折甘蔗」占車道！台88快速道路車禍塞3.5小時 晚間8點恢復通行

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

台88快速道路是高雄屏東往來重要道路，今下午4點36分，下班交通尖峰時刻，潮州往高雄端西向發生貨櫃車與汽車車禍，幸無人受傷，但造成塞車，台88線潮州端封閉，警方今晚間8點02分，排除障礙，塞車3.5小時，終恢復通行，車禍肇事原因警方調查。

今天下午台88線西行17.5公里處，屏東潮州往高雄方向，貨櫃車與汽車車禍，貨櫃車疑變換車道發生車禍，貨櫃車當場「折甘蔗」，與賓士車車禍，車禍占用整條車道，幸無人受傷，車禍現場直到晚間8點才全面排除，台88線潮州端入口恢復通行。

車禍造成現場塞車逾3.5小時，塞在車陣中駕駛，也在網路留言，「卡在車陣中，好想上廁所」、「到底還要多久，請第一排的學長姐分享進度」。

車禍現場是賓士貨櫃車駕駛29歲卓男與賓士自小客車駕駛70歲蘇男發生事故，疑貨櫃車變換車道撞上一旁賓士車自小客車，造成車輛翻覆，幸無人受傷，雙方酒測值為0，事故現場在晚間8點排除，恢復通行，案發原因警方調查中。

台88西向17.5公里今天下午4點半發生貨櫃車與汽車車禍，現場塞車3.5小時，終於在晚間8點障礙排除。記者劉星君／翻攝
台88西向17.5公里今天下午4點半發生貨櫃車與汽車車禍，現場塞車3.5小時，終於在晚間8點障礙排除。記者劉星君／翻攝
台88西向17.5公里今天下午4點半發生貨櫃車與汽車車禍，現場塞車3.5小時，終於在晚間8點障礙排除。記者劉星君／翻攝
台88西向17.5公里今天下午4點半發生貨櫃車與汽車車禍，現場塞車3.5小時，終於在晚間8點障礙排除。記者劉星君／翻攝
台88西向17.5公里今天下午4點半發生貨櫃車與汽車車禍，現場塞車3.5小時，終於在晚間8點障礙排除。記者劉星君／翻攝
台88西向17.5公里今天下午4點半發生貨櫃車與汽車車禍，現場塞車3.5小時，終於在晚間8點障礙排除。記者劉星君／翻攝
台88西向17.5公里今天下午4點半發生貨櫃車與汽車車禍，現場塞車3.5小時，終於在晚間8點障礙排除。記者劉星君／翻攝
台88西向17.5公里今天下午4點半發生貨櫃車與汽車車禍，現場塞車3.5小時，終於在晚間8點障礙排除。記者劉星君／翻攝

塞車 車禍 車道

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