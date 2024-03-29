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已婚分隊長疑涉不當男女關係 台南消防局啟動調查

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局新化分隊已婚張高祥遭爆料，去年10月起多次利用勤務期間，涉開災情勘查勤務車載女方外出幽會，兩人對話還被行車紀錄器全都錄。消防局指出，督察及政風室27日啟動調查外，將召開公務人員甄審及考績委員會進行懲處。若涉及刑事部分，將移請檢調機關進行查處。

消防局據報立即於3月27日啟動調查，經查張已違反「台南市政府消防局公務車輛使用管理要點」及「消防專業人員獎懲標準表」規定，影響機關聲譽，情節重大。

局長李明峯表示，將會加強所屬同仁法治觀念，嚴守職業操守，共同維護社會秩序與公共安全，如有涉及違規與不法，將嚴懲不貸，以儆效尤。

據了解，張高祥自詡對消防工作盡心盡力，質疑遭人挾怨報復。他說，不肖人士利用惡意指控來打擊他，並抹滅他全心全力的奉獻，令人心灰意冷，但希望長官能毋枉毋縱，秉公處理。

台南消防局3月27日啟動調查，經查張已違反「台南市政府消防局公務車輛使用管理要點」及「消防專業人員獎懲標準表」規定。圖／本報資料照
台南消防局3月27日啟動調查，經查張已違反「台南市政府消防局公務車輛使用管理要點」及「消防專業人員獎懲標準表」規定。圖／本報資料照

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