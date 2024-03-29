已婚分隊長疑涉不當男女關係 台南消防局啟動調查

台南市消防局新化分隊已婚張高祥遭爆料，去年10月起多次利用勤務期間，涉開災情勘查勤務車載女方外出幽會，兩人對話還被行車紀錄器全都錄。消防局指出，督察及政風室27日啟動調查外，將召開公務人員甄審及考績委員會進行懲處。若涉及刑事部分，將移請檢調機關進行查處。

消防局據報立即於3月27日啟動調查，經查張已違反「台南市政府消防局公務車輛使用管理要點」及「消防專業人員獎懲標準表」規定，影響機關聲譽，情節重大。

局長李明峯表示，將會加強所屬同仁法治觀念，嚴守職業操守，共同維護社會秩序與公共安全，如有涉及違規與不法，將嚴懲不貸，以儆效尤。