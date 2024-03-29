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台88西行往高雄尖峰時刻車禍！貨櫃車「折甘蔗」占車道 用路人塞車1小時
台88快速道路是高雄屏東往來的重要道路，今天下午4點36分，下班交通尖峰時刻，潮州往高雄端西向發生貨櫃車與汽車車禍，現場造成塞車回堵，有用路人已塞逾1小時，現場幸無人受傷，車禍原因疑變換車道釀禍，警方調查中，貨櫃車與汽車駕駛酒測值均為零。
今天下午台88線西行17.5公里處，屏東潮州往高雄方向，貨櫃車與汽車發生車禍，貨櫃車疑變換車道時發生車禍，貨櫃車當場折甘蔗，與賓士車車禍，車禍占用整條車道，幸無人受傷，車禍現場仍在排除中。塞在車陣中的駕駛無奈說，塞車逾1小時。
警方調查，台88線西向17.6公里，貨櫃車駕駛卓男與自小客車駕駛蘇男發生事故，造成車輛翻覆，阻礙全線西向道路，無人員受傷，酒測值為0，事故持續排除，請往高雄方向用路人改道行駛，詳細案發原因警方待進一步調查釐清。
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