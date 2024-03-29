虐兒案後鼓勵保母設監視器 新北：評估購置工作紀錄器

近年安置兒少發生多起不幸事件，台南社會局提供居家保母訪視員「工作記錄器」，並免費提供居家托育人員申請監視設備。新北社會局表示，現行以鼓勵方式，請居家保母設置監視器，並爭取相關經費補助；相關人員若有需求配戴工作紀錄器，後續會整體評估需求購置。

新北社會局兒童托育科長林秀穗表示，新北針對加入準公化托育保母提供臨時托育者，提供一次性居家環境安全設備補助上限5千元，用以購買相關監視器設備，或嬰幼兒穿戴設備及教玩具等。