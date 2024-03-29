虐兒案後鼓勵保母設監視器 新北：評估購置工作紀錄器
近年安置兒少發生多起不幸事件，台南社會局提供居家保母訪視員「工作記錄器」，並免費提供居家托育人員申請監視設備。新北社會局表示，現行以鼓勵方式，請居家保母設置監視器，並爭取相關經費補助；相關人員若有需求配戴工作紀錄器，後續會整體評估需求購置。
新北社會局兒童托育科長林秀穗表示，新北針對加入準公化托育保母提供臨時托育者，提供一次性居家環境安全設備補助上限5千元，用以購買相關監視器設備，或嬰幼兒穿戴設備及教玩具等。
林秀穗說，因居家托育並未有法規應設置監視器，現行以鼓勵方式請居家保母設置，並爭取相關經費補助。至於仿效執勤警員配戴工作紀錄器，除居家托育訪視員外，社工、相關稽查執法人員有需求可提出，後續會整體評估需求購置，目前仍在研議中。
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