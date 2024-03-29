被腐蝕到潰爛...法院罕見判決前裁定453公斤毒物銷毀

台中地檢署去年破獲高姓男子透過禾成化工高姓負責人提供原料，隱身東勢山區製造大量第四級毒品「喵喵」，檢警喬裝農民蒐證，逮人時驚見高男製毒過程被化工原料腐蝕到全身潰爛，這批扣案的453公斤原料、成品及半成品，法院也審酌有外洩釀保管人安全之虞，罕見裁定判決前銷毀。

中檢查出，高男（33歲）在東勢山區承租鐵皮廠房，透過禾成化工公司高姓負責人（63歲）自大陸進口列管的「4-甲基苯丙酮」、溴水等，作為製造第四級毒品「2-溴-4甲基苯丙酮」（俗稱喵喵）原料，高姓負責人也傳授製毒方式。

由於現場位於偏僻山區，路途狹窄陡峭，檢調事前還偽裝成農民蒐證、監控，檢方去年8月15日指揮調查局、刑事局搜索，進入廠房還被強烈毒煙燻到淚流滿面，更驚見高男製毒過程被化學原料灼傷，全身多處潰爛傷口。

檢方共起獲2-溴-4甲基苯丙酮原料160公斤、喵喵半成品及成品293公斤，去年10月18日偵結依製造第四級毒品罪嫌起訴2名高男。

全案目前於台中地院審理中，檢方以存放有危險之虞，表示扣案物是國家標準CNS15030分類之危害性化學品或毒性及關注化學物質，易生危險且有喪失毀損之虞， 向法院聲請毀棄或取樣後銷毀。

台中地院指出，刑事訴訟法第140條第3項、毒品危害防制條例第18條2項規定，易生危險之扣押物，得毀棄之；查獲易生危險、有喪失毀損之虞、不便保管或保管需費過鉅之毒品，經取樣後於判決確定前得銷燬。

中院查，2名高男涉嫌毒扣案物數量大，以簡單塑膠桶、易碎玻璃容器儲存，無特殊或較妥適包裝，若破裂恐有外洩、逸漏之虞，一但揮發也會危害保管人員健康，有易生危險且不便保管情形；高男、高姓負責人對於扣案物銷毀，分別表示希望取樣後銷毀、沒有意見。