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影／竹東高中校車猛撞護欄 學生傷勢曝！眼唇流血撕裂傷

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹東高中一輛校車今天上午7時許行經北興路二段時，不明原因竟衝撞護欄，由於撞擊力道猛烈，造成車上司機與6名學生受傷流血送醫，車頭也全毀，司機和學生送醫後傷勢也曝光，其中司機和2名學生傷勢較重，司機肢體多處擦傷，右側腹部疼痛，而2學生分別是眼皮和嘴唇有撕裂傷。

傷勢方面，新竹縣消防局指出，64歲邱姓司機肢體多處擦傷，右側腹部疼痛；18歲林姓女學生身體不適；18歲黃姓女學生右膝疼痛；18歲溫姓女學生右上眼皮撕裂傷；17歲張姓女學生手跟耳後擦傷；17歲莊姓女學生額頭擦傷、膝蓋痛以及16歲蔡姓男學生嘴唇撕裂傷，所幸全都意識清楚，僅受皮肉傷，經醫院治療後，學生現已全數返家休養。

警方初步調查，邱男酒測值為0，事發後他雖說無身體不適，但警方發現他臉色蒼白，且有心臟病史，暫不排除事故跟司機身體健康有關。其中也有學生指出，校車一上路就覺得怪怪的，跟平常一樣，結果一下交流道就自撞。

有目擊者指出，這輛校車剛下台68快速道路時，疑似在搶黃燈，在興農街與北興路二段十字路口突然衝撞護欄。附近店家也指出，案發當下聽到「砰」很大一聲，等他出來查看發現校車已經撞上護欄，且車頭全毀，不久後就有幾個學生臉流血走下來，到他店門口休息。

新竹縣消防局到場後，立即將車上司機和學生送醫。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局到場後，立即將車上司機和學生送醫。圖／新竹縣消防局提供
竹東高中一輛校車今天上午7時許行經北興路二段時，不明原因竟衝撞護欄，由於撞擊力道猛烈，造成車上司機與6名學生受傷流血送醫，其中2學生傷勢較嚴重，分別是眼皮、嘴唇撕裂傷。圖／新竹縣消防局提供
竹東高中一輛校車今天上午7時許行經北興路二段時，不明原因竟衝撞護欄，由於撞擊力道猛烈，造成車上司機與6名學生受傷流血送醫，其中2學生傷勢較嚴重，分別是眼皮、嘴唇撕裂傷。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣竹東高中一輛校車，今天上午7時許行經北興路二段時，不明原因竟衝撞護欄，由於撞擊力道猛烈，造成車上司機與6名學生受傷流血送醫。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣竹東高中一輛校車，今天上午7時許行經北興路二段時，不明原因竟衝撞護欄，由於撞擊力道猛烈，造成車上司機與6名學生受傷流血送醫。圖／新竹縣消防局提供

新竹 校車

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