下游包商領班率人持瓦斯槍打劫工地 52餘萬元電纜線遭盜賣

負責桃市府中壢水資源回收中心第一期新建工程下游包商的古姓領班，由於與上游包商發生糾紛，為了讓工程無法完工通水，今年元月間凌晨率董、蘇姓男子偷小貨車，再攜束帶、瓦斯槍進入工地綑綁保全，除強盜價值52萬餘元的大批電纜線盜賣，連保全的手機也被奪走，桃園地檢署偵結，將古、董及蘇姓等依結夥3人以上強盜、竊盜等罪嫌起訴。

犯罪事實指出，有毒品、竊盜等前科的39歲古姓男子，是中壢水資源回收中心第一期新建工程工地的下游包商領班，為了讓工程無法順利於本月完工啟用，今年1月21日凌晨3點價自用客車搭載目前仍在假釋期間的42歲董姓及27歲蘇姓男子，先到桃市大園區中正東路行竊開穩公司的小貨車。

由董駕贓車搭載古、蘇前往中壢水資源回收中心的工地，古男熟知工地有保全駐守，3人謀議由董、蘇攜束帶等物先進入工地控制徐姓保全員，董掀起上衣露出插在腰間的瓦斯槍，恫嚇徐員「我們要幹什麼你應該知道，你配合我，我不會傷害你」然後由蘇男將徐以束帶、尼龍繩、電火布等物綑綁在工地廁所的鐵柱上，蘇拿走徐價值1.8萬元的手機放入口袋中。

董、蘇控制徐員後，打開工地大門讓古將小貨車駛入，3人合力將亞星機電公司放在工地內市價52萬餘元、分別為250和14平方公釐的電纜線共25捆搬運上車，並載運至新竹縣竹東鎮某回收場銷贓，不過來不及取款就遭查獲；徐員自行掙脫後趕緊報案，中壢警方調閱監視器，循線逮到古、董及蘇3人，及時將所有贓物追回。

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