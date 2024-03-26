行人地獄！新店公車闖紅燈撞飛男童 險輾人畫面曝光
新北市1名44歲何姓男子，昨天駕駛新店客運906路公車行經新店區安康路二段與安德街口時，無視當時號誌已是紅燈直接闖越，此時1名9歲王姓男童正走斑馬線過馬路，當場被公車撞上還險些被輾過，所幸王童僅擦挫傷送醫後並無大礙。新店警方依闖紅燈及未禮讓行人開單告發何男，詳細車禍發生原因仍待釐清。
據了解，肇事的何姓公車司機昨天下午4時許，駕駛新店客運906路公車，沿新店區安康路二段往三段方向行駛，行經安德街口時號誌已轉為紅燈，但何男不但未停下還逕自闖越紅燈。當時在路口等待過馬路的9歲王姓男童與另外2名行人，見燈號已變成綠燈正要過馬路，走在最前面的王姓男童當場被公車撞上彈飛倒地，公車擋風玻璃當場碎裂，往前行駛了約10公尺才停下，險些輾過倒地的王童。
救護人員獲報趕抵現場，發現王姓男童全身多處擦挫傷，立即將他送往林口長庚醫院急救，所幸王童意識清醒並無生命危險。新店警方對何姓司機進行酒測，發現他酒測值為0並未喝酒，警方依道路交通管理處罰條例第53條1項闖紅燈，依法可處1800元以上5400元以下罰款、及第44條2項未禮讓行人致人死傷，依法可處7200元至3萬6000元罰款，還得吊扣駕照1年。至於確切車禍原因正由警方調查釐清。
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