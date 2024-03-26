調查局辦台蠟案遭監院糾正 桃園調查處長親上火線回應

監察院日前糾正調查局偵辦台蠟公司違反證交法案期間，有高階主管多次接受台蠟董座林哲印招待飲宴與球敘，有與利害關係者接觸頻繁之虞；被糾正的現任桃園市調查處長李文義親上火線回應指出，台蠟案因偵查不公開原則，他從未知悉案情，更不存在與被偵查對象有任何職務利害迴避關係，有部分媒體刻意含沙影射報導，已造成其聲譽損害。

李文義被指在新北市調查處擔任副處長期間，頻繁接受林哲印招待與球敘，次數共共有6次。李文義對此親上火線回應，同時發出五點聲明強調，自己從無接受林哲印招待飲宴，打高爾夫球也是自費。糾正文指他與林哲印餐敘，均屬轄區經營之常情，見面並無不當，更與偵辦台蠟案無關。

李文義指出，監察院糾正文指述他與林哲印共6次見面，均非林哲印邀約招待，聲明如下； 1.第一次見面(108年2月21日)：本人時任桃園站主任，因轄區經營需要，自掏腰包邀請地方人士餐敘，林哲印為與會來賓之一。 2. 第二次見面(108年4月2日)以及第三次見面(108年5月23日)，本人根本未到永漢球場與林哲印見面，不知為何林哲印如是記載。 3. 第四次見面(109年4月19日)係由中壢黃姓友人邀約兩組球友球敘，林哲印也有受邀但不同組，且當日由本人自費打球未接受林哲印招待。 4. 第五次見面(109年5月12日)由台北黃姓友人作東於鳥語花香餐廳邀約本人與本局數名同仁餐敘，並非林哲印邀約也非其招待。 5. 第六次見面(109年6月9日)本人係受龍潭戴董邀約出席其家宴，非林哲印邀約也非其招待。

李文義強調，他已於監察院約詢時詳實說明陳述，監察委員卻未如實調查，即率爾認定見面不當，加上立委、媒體誇大渲染持續誤導社會大眾，積非成是、眾口鑠金，已造成他清譽嚴重受損，他心胸坦蕩，可靜待行政調查還予清白。