中和老翁伴屍悲劇 新北市府：加強關懷雙老等家庭

新北市中和去年發生弱勢老翁伴3具乾屍數月無人發現案，新北市府遭監察院糾正；市府表示，將加強關懷家中2名以上障礙者家庭及雙老家庭，跨網絡及跨單位一起討論及協助。

新北市中和民國112年2月發生人倫悲劇，因公衛人員聯繫不上個案，報請里長轉警方破門而入發現一家4口母親與兩名兒子，3人死亡已久，僅85歲父親存活，震驚全國。監委王幼玲今天表示，新北市府各機關各自為政、缺乏橫向聯繫，整合服務失靈，監察院糾正新北市政府。

新北市政府社會局對此表示，新北市跟中央一定會全力以赴守住弱勢族群，隨時讓照顧弱勢族群能夠全面化、更普及化、專業化。

社會局表示，去年發生這起不幸案件，市府虛心聆聽各方的意見，跟中央都不斷再去檢討，不斷提升專業照顧，透過區級社福整合平台及里鄰系統的強化，關懷家中2名以上障礙者家庭及雙老家庭，只要發現任何狀況立即通報，跨網絡及跨單位一起討論及協助。

新北市議會民進黨團也就此發布新聞稿，黨團總召張維倩表示，新北市孤獨死的狀況層出不窮，顯見社區無法形成一張緊密連結的網子接住這些弱勢者，監察院不止點出新北市里政人力嚴重不足的問題外。早在2011年也曾糾正新北市社工人力不足，確有怠失。

張維倩指出，新北每名里幹事平均需服務2.87里，甚至有人同時服務4里。建議強化鄰長功能，讓鄰長補足社區安全網的一環，工作調度上勿指派權責範圍以外事務，善用新科技的通報系統，以解決里人力不足所導致負荷過重的燃眉之急。