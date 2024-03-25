聽新聞
test
0:00 / 0:00
開車載母掉入南寮漁港 軍人兒稱母失智卻無就醫紀錄
高雄黃姓男子昨天中午開車載著68歲母親，行駛到彌陀區南寮漁港後落海，黃男、黃母受困車內，黃男先由岸巡隊員協助救援脫困，黃母受困右前座，救出時無生命跡象，黃男供稱母親失智，但據了解，黃母並無相關就診紀錄，僅有慢性病史，是否另有隱情，檢方訂於晚間複訊釐清。
37歲黃男為海軍保修指揮部左營支部士官，從軍十多年，在部隊表現良好，傳出憾事同袍震驚，海軍司令部強調已配合檢警釐清肇因。
警方調查，昨中午12時23分許，黃男載著母親開車至南寮漁港，車輛因故落海，附近瞭望的岸巡隊員目擊全程，隨即動員下海搜救，岸巡隊員先拉出駕駛座的黃男，黃母隨車輛沉入水底，耗時約40分鐘才脫困。
黃母救出時無生命跡象，送醫急救後宣告不治，警方事後請黃男、黃男胞兄釐清案情；黃從軍多年，哥哥則在民間企業任職，家裡經濟狀況無虞，軍方、警方查證後，暫查無黃有在外欠債等紀錄。
據了解，黃男稱母親失智，照顧重擔落在兄弟2人身上，雖不需全日照顧，但精神上較不穩定，需要時刻關懷，不忍母親受苦。不過，傳出黃母並無相關就診紀錄，僅有慢性病史，是否另有隱情，檢方訂於今晚間複訊釐清。
依據刑法275條，受囑託殺人，可處1年至7年徒刑，幫助自殺則處5年以下，若謀為同死，則得免除其刑。
法界解讀，黃男與母親落港，黃獲救，母喪命，要以加工自殺罪論處，得看黃母生前意願，目前僅黃男說法，若黃母無求死之意，黃男卻將車輛駛入海中，容認其死亡結果發生，可能具有殺人不確定故意。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言