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開車載母掉入南寮漁港 軍人兒稱母失智卻無就醫紀錄

聯合報／ 記者張議晨潘奕言王勇超／高雄即時報導

高雄黃姓男子昨天中午開車載著68歲母親，行駛到彌陀區南寮漁港後落海，黃男、黃母受困車內，黃男先由岸巡隊員協助救援脫困，黃母受困右前座，救出時無生命跡象，黃男供稱母親失智，但據了解，黃母並無相關就診紀錄，僅有慢性病史，是否另有隱情，檢方訂於晚間複訊釐清。

37歲黃男為海軍保修指揮部左營支部士官，從軍十多年，在部隊表現良好，傳出憾事同袍震驚，海軍司令部強調已配合檢警釐清肇因。

警方調查，昨中午12時23分許，黃男載著母親開車至南寮漁港，車輛因故落海，附近瞭望的岸巡隊員目擊全程，隨即動員下海搜救，岸巡隊員先拉出駕駛座的黃男，黃母隨車輛沉入水底，耗時約40分鐘才脫困。

黃母救出時無生命跡象，送醫急救後宣告不治，警方事後請黃男、黃男胞兄釐清案情；黃從軍多年，哥哥則在民間企業任職，家裡經濟狀況無虞，軍方、警方查證後，暫查無黃有在外欠債等紀錄。

據了解，黃男稱母親失智，照顧重擔落在兄弟2人身上，雖不需全日照顧，但精神上較不穩定，需要時刻關懷，不忍母親受苦。不過，傳出黃母並無相關就診紀錄，僅有慢性病史，是否另有隱情，檢方訂於今晚間複訊釐清。

依據刑法275條，受囑託殺人，可處1年至7年徒刑，幫助自殺則處5年以下，若謀為同死，則得免除其刑。

法界解讀，黃男與母親落港，黃獲救，母喪命，要以加工自殺罪論處，得看黃母生前意願，目前僅黃男說法，若黃母無求死之意，黃男卻將車輛駛入海中，容認其死亡結果發生，可能具有殺人不確定故意。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

警消與海巡隊員合力將黃姓士官與母親救上岸，黃意識清楚，母親卻無生命跡象。記者張議晨／翻攝
警消與海巡隊員合力將黃姓士官與母親救上岸，黃意識清楚，母親卻無生命跡象。記者張議晨／翻攝

南寮漁港 殺人 海軍司令部

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