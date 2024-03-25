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趁警忙進香勤務行竊 民眾熱心報案逮人送辦

中央社／ 雲林縣25日電

黃姓男子2月在虎尾鎮市區犯下機車置物箱財物竊案，全案仍在偵辦，又趁警察忙於白沙屯媽祖進香勤務23日再度犯案。警方依監視器逮人，檢方依有反覆實施之虞向法院聲押獲准。

雲林縣警察局虎尾分局自今年2月中以來陸續發生多起機車置物箱財物遭竊案，警方組成專案小組依監視器畫面鎖定24歲黃男涉案。

雲林縣虎尾警分局今天開記者會，偵查隊長郭建宏表示，白沙屯媽祖鑾轎23日駐駕土庫鎮順天宮，當天警力忙於交通疏導勤務之際，黃男半夜假裝在虎尾鎮上散步，沿路翻看機車置物箱，行徑全被監視器錄下；更巧被民眾查看監視器時發現報警，警網立即趕抵當場逮人。

郭建宏指出，黃男隨機翻找未上鎖置物箱，專偷置物箱內現金，或偷取信用卡盜刷，甚至偷走提款卡猜密碼盜領現金，事後還將卡片放回置物箱皮包內意圖延遲被害人發現時間。

警方調查，黃男連續翻找偷竊5輛機車置物箱財物，竊取現金及信用卡等物。全案依連續竊盜罪移送雲林地檢察署偵辦，檢方認為黃男有反覆實施之虞向法院聲押獲准。

白沙屯媽祖 監視器 雲林

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