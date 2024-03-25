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女警請病假遭所長刁難認她裝病 就醫竟癌末所長遭告誡
新北市海山警分局江翠派出所1名女警，日前因身體不適向黃姓所長請病假，不料竟傳出遭所長認為她裝病，多次要求女警要落實代理人。女警就醫後驚見已罹患癌症末期，所幸開刀治療後病情已好轉。有網友在臉書社團「靠北POLICE」踢爆痛批黃姓所長刁難，海山分局表示黃姓所長雖已准假，但未具同理心已嚴正告誡。
有網友在臉書社團「靠北police」PO文：「海山分局江翠派出所的所長苛扣同仁休假，前幾日一名女同仁身體不適想請病假，結果所長認為他裝病，百般刁難」、「然後那名女性同仁現在驗出癌末」，海山分局獲報後經調查，該所女警於2月20日發現身體不適，即請病假至醫院檢查治療迄今，月初開刀治療後目前復原狀況良好。
海山分局表示，該所黃姓所長雖有核予病假，但過程中多次要求女警應落實代理人制度，未具同理心及設身處地著想。海山分局已予以嚴正告誡，並提醒應多加關懷所屬同仁，注意領導管理溝通技巧。
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