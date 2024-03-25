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海邊抓螃蟹 男子跌落消波塊疑脫臼 消防員架梯吊掛救出
徐姓男子和友人昨晚到新北市瑞芳區象鼻岩附近海岸抓螃蟹，徐男不慎跌落到消波塊下方，左腳踝疑脫臼，友人打電話向消防局求救。消防人員到場後，先用軟式擔架將他固定，再運用雙節梯和器材車吊臂搬運上岸，送醫後脫險。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚10點12分接獲報案，在象鼻岩停車場旁防波堤，有名男子跌落到消波塊下方，腳部受傷，無法自行脫困，需要救援。
消防局出動瑞芳、瑞亭分隊和瑞芳中隊共8車22人前往救援，到達時海巡人員已在場。消防員架梯接觸40多歲徐姓男子，意識清楚，左腳踝疑似脫臼。
消防人員將徐男固定在軟式擔架後，利用雙節梯輔助拉上堤岸，器材車再以吊臂將擔架連同徐男移至平地，由救護車送往衛生福利部基隆醫院治療。
據了解，徐男和朋友共4名大人、2名小孩，昨晚到象鼻岩海岸採集螃蟹，徐男不慎失足，跌落到消波塊下方，並因腳部劇痛，無力自行爬上消波塊，友人打119求援，順利獲救。
新北新消防局第6大隊長羅億田表示，民眾在岸際如果遇到突發狀況，或不慎發生危害安全情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。
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