海邊抓螃蟹 男子跌落消波塊疑脫臼 消防員架梯吊掛救出

徐姓男子和友人昨晚到新北市瑞芳區象鼻岩附近海岸抓螃蟹，徐男不慎跌落到消波塊下方，左腳踝疑脫臼，友人打電話向消防局求救。消防人員到場後，先用軟式擔架將他固定，再運用雙節梯和器材車吊臂搬運上岸，送醫後脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚10點12分接獲報案，在象鼻岩停車場旁防波堤，有名男子跌落到消波塊下方，腳部受傷，無法自行脫困，需要救援。

消防局出動瑞芳、瑞亭分隊和瑞芳中隊共8車22人前往救援，到達時海巡人員已在場。消防員架梯接觸40多歲徐姓男子，意識清楚，左腳踝疑似脫臼。

消防人員將徐男固定在軟式擔架後，利用雙節梯輔助拉上堤岸，器材車再以吊臂將擔架連同徐男移至平地，由救護車送往衛生福利部基隆醫院治療。

據了解，徐男和朋友共4名大人、2名小孩，昨晚到象鼻岩海岸採集螃蟹，徐男不慎失足，跌落到消波塊下方，並因腳部劇痛，無力自行爬上消波塊，友人打119求援，順利獲救。