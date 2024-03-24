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蘇花公路邊坡驚見遺體…男身上僅穿海軍陸戰隊上衣 已明顯死亡

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮警消今天接獲報案，蘇花公路和清隧道100公尺深邊坡發現一具遺體，將人拉起後，初步檢視是一名男性，身上只穿黑色短袖上衣，印有海軍陸戰隊兩棲偵搜隊字樣等，遺體已嚴重腐爛，身分待警方釐清。

花蓮縣消防局特搜大隊指出，今天中午11時53分接獲通報指出，蘇花公路和清隧道南端的懸崖下有民眾受困，便派遣和仁分隊與特搜大隊趕赴救援，經架設繩索接觸到人時卻已明顯死亡，最後將遺體吊掛至路面後，交由警方釐清案情。

新城警分局表示，上午10時40分，和平派出所接獲民眾報案，在秀林鄉和平村台9丁線68.4公里處的斷崖岩壁撿拾貝殼時，赫然發現遺體，警方獲報後通知花蓮縣搜救大隊搜救隊員、海巡署岸巡人員到場處理。

經空拍機確定該岩壁中有一具遺體，搜救大隊於下午3時15分將遺體吊掛上來，警方現場勘查，初步檢視屍體衣著黑色短袖上衣，印有海軍陸戰隊兩棲偵搜隊字樣、手上帶有軍綠色電子錶，未著外套、褲子等衣物。

遺體性別研判係男性、身高約150至160左右，身體蜷曲，因屍體嚴重腐爛，難以辨識死者年齡，通知警察局鑑識科採取指紋及相關跡證，同時警方加強清查轄內失蹤人口，以釐清死者身分及死亡原因。

蘇花公路和清隧道100公尺深邊坡被人發現一具遺體，消防特搜大隊人員架設繩索將人拉起，遺體是一名男性，身上只穿黑色短袖上衣，還印有海軍陸戰隊兩棲偵搜隊字樣等，其身分仍待警方釐清。圖／警方提供
蘇花公路和清隧道100公尺深邊坡被人發現一具遺體，消防特搜大隊人員架設繩索將人拉起，遺體是一名男性，身上只穿黑色短袖上衣，還印有海軍陸戰隊兩棲偵搜隊字樣等，其身分仍待警方釐清。圖／警方提供

花蓮 蘇花公路

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