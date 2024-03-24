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疑酒後自撞安全島起火！賓士「火燒車」成廢鐵 駕駛急下車逃過一劫

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市39歲李姓男子今天清晨駕駛白色賓士轎車往內壢方向，行經中壢區環中東路、普忠路口，疑似酒後開車突然失控自撞安全島起火，轎車旋即火燒車燒成廢鐵，李男撞擊多處擦挫輕傷，緊急下車躲過一劫，李男酒測值高達0.9毫克，李男送醫包紮後，警方將他依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

這起清晨5時火燒車，整輛車陷入火海，引起網友熱議，中壢警方、消防局調查，李男疑似酒後駕駛白色賓士車，經中壢區環中東路朝內壢方向行駛，行經環中東路、普忠路口，突然車子失控直接自撞路中安全島，擊撞力太大起火，不一會兒整輛車子陷入火燒車，119獲報趕往噴水滅火，該車燒成鐵廢，李男全身多處擦挫輕傷，緊急下車逃過一劫，救護人員將他送醫包紮沒有大礙。

中壢警方表示，李男轎車自撞安全島起火，消防隊到場灌救，警方立即派員到場協助李男救護、進行交通管制，李男受傷送醫治療、意識清楚，經測試酒測值為0.9毫克，超過酒測標準值，警方訊後將李依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因進一步釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中壢李男酒後開車自撞安全島起火全車火燒車，李男輕傷緊急下車逃生躲過一劫，轎車燒成廢鐵。記者曾增勳／翻攝
中壢李男酒後開車自撞安全島起火全車火燒車，李男輕傷緊急下車逃生躲過一劫，轎車燒成廢鐵。記者曾增勳／翻攝
中壢李男酒後開車自撞安全島起火全車火燒車，李男輕傷緊急下車逃生躲過一劫，轎車燒成廢鐵。記者曾增勳／翻攝
中壢李男酒後開車自撞安全島起火全車火燒車，李男輕傷緊急下車逃生躲過一劫，轎車燒成廢鐵。記者曾增勳／翻攝
中壢李男酒後開車自撞安全島起火全車火燒車，李男輕傷緊急下車逃生躲過一劫，轎車燒成廢鐵。記者曾增勳／翻攝
中壢李男酒後開車自撞安全島起火全車火燒車，李男輕傷緊急下車逃生躲過一劫，轎車燒成廢鐵。記者曾增勳／翻攝

桃園 火燒車 自撞

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